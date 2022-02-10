https://ria.ru/20220210/nato-1772066635.html
НАТО не может пожертвовать политикой открытых дверей, заявила Трасс
НАТО не может пожертвовать политикой открытых дверей, заявила Трасс - РИА Новости, 10.02.2022
НАТО не может пожертвовать политикой открытых дверей, заявила Трасс
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон не может пожертвовать политикой "открытых дверей" НАТО. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:43
2022-02-10T13:43
2022-02-10T13:53
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон не может пожертвовать политикой "открытых дверей" НАТО."Мы должны работать с Россией, чтобы добиться прогресса, в частности, по переговорам с НАТО. Однако, добиться этого мы не можем за счёт территориальной целостности и суверенитета Украины. Нельзя добиться этого и путём жертвования и политикой открытых дверей НАТО", - сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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в мире, украина, россия, нато, великобритания, лиз трасс
13:43 10.02.2022 (обновлено: 13:53 10.02.2022)
НАТО не может пожертвовать политикой открытых дверей, заявила Трасс
Глава МИД Британии Трасс: мы не можем пожертвовать политикой открытых дверей НАТО