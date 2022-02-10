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НАТО не может пожертвовать политикой открытых дверей, заявила Трасс
НАТО не может пожертвовать политикой открытых дверей, заявила Трасс - РИА Новости, 10.02.2022
НАТО не может пожертвовать политикой открытых дверей, заявила Трасс
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон не может пожертвовать политикой "открытых дверей" НАТО. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:43
2022-02-10T13:53
в мире
украина
россия
нато
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон не может пожертвовать политикой "открытых дверей" НАТО."Мы должны работать с Россией, чтобы добиться прогресса, в частности, по переговорам с НАТО. Однако, добиться этого мы не можем за счёт территориальной целостности и суверенитета Украины. Нельзя добиться этого и путём жертвования и политикой открытых дверей НАТО", - сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20211017/pentagon-1754934294.html
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в мире, украина, россия, нато, великобритания, лиз трасс
13:43 10.02.2022 (обновлено: 13:53 10.02.2022)
 
НАТО не может пожертвовать политикой открытых дверей, заявила Трасс

Глава МИД Британии Трасс: мы не можем пожертвовать политикой открытых дверей НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон не может пожертвовать политикой "открытых дверей" НАТО.
"Мы должны работать с Россией, чтобы добиться прогресса, в частности, по переговорам с НАТО. Однако, добиться этого мы не можем за счёт территориальной целостности и суверенитета Украины. Нельзя добиться этого и путём жертвования и политикой открытых дверей НАТО", - сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября 2021, 16:33
В Пентагоне заявили об "открытых дверях НАТО" для Украины и Грузии
 
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