https://ria.ru/20220210/nato-1771996123.html

Эксперт объяснил, почему Запад отказался от гарантий о нерасширении НАТО

Эксперт объяснил, почему Запад отказался от гарантий о нерасширении НАТО - РИА Новости, 10.02.2022

Эксперт объяснил, почему Запад отказался от гарантий о нерасширении НАТО

Гарантии о нерасширении НАТО на восток были даны не формально, а лишь в джентельменской форме, считает профессор Института международных отношений Варшавского... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:31

2022-02-10T08:31

2022-02-10T08:31

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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Гарантии о нерасширении НАТО на восток были даны не формально, а лишь в джентельменской форме, считает профессор Института международных отношений Варшавского университета Станислав Белень.Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что без учета приоритетной для России темы нерасширения НАТО будет сложно вести с Западом диалог о проблемах европейской безопасности, отметив при этом, что Москва готова продолжать диалог с США независимо от санкционных угроз."Актуальным остается вопрос гарантий нерасширения НАТО на восток. Твердых формальных гарантий не было, и об этом нужно сказать прямо. Была такая ситуация, какая была, и на тогдашнюю ситуацию нужно смотреть не через современную призму, а нужно смотреть с точки зрения тогдашних условий", - заявил Белень в связи с 15-й годовщиной выступления президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности.Он напомнил, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов Советский союз находился в достаточно плачевном состоянии. "Советский союз был в таком состоянии, можно сказать в состоянии агонии перед распадом, что принимал за чистую монету все жесты, которые были направлены в его адрес со стороны западных руководителей. И в большинстве это были устные заверения. Мы называем это джентельменскими соглашениями, или словом чести", - сказал собеседник агентства."Это были обещания, которые чаще всего давались - такое можно составить впечатление - от собственного имени тех руководителей: и США, и Великобритании, и Франции, и ФРГ. Они все вместе с генеральным секретарем НАТО уверяли Горбачева, что Запад не будет претендовать на расширение своего оперативного пространства на другие страны, кроме объединенной Германии", - добавил он."Есть такое мнение, что слово чести, или джентельменские соглашения, существуют столько, сколько они существуют. Это значит, что они даются от имени тех, кто их озвучил. А не от имени государств, которые обязаны соблюдать их при следующих поколениях руководителей", - отметил профессор Белень.При этом он отмечает, что речь не шла о формальных договоренностях. "В этом, собственно говоря, и есть этот спор. Это не были формальные договоренности, а только гарантии под честное слово. И когда Россия на протяжении многих лет спрашивает о тех гарантиях, о тех обещаниях, то на западе, к сожалению, принята такая интерпретация, что сегодня уже не существует ни тех руководителей, которые давали те обещания, ни также государства, в отношении которого эти гарантии давались – нет Советского союза", - сказал собеседник агентства."Для них нет значения, что Россия является юридическим правопреемником Советского союза. Для них существенно то, что Россия является уже иным, если речь о калибре, ранге игроком в этой игре между империями. Запад попросту использовал слабость России 1990-х годов для своей экспансии и сделал это методом свершившихся фактов, не спрашивая ни у кого позволения", - заключил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html

https://ria.ru/20220210/nato-1771995363.html

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безопасность, политика, россия, нато, ссср