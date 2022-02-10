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Нарышкин заявил о неспособности Киева договариваться
Нарышкин заявил о неспособности Киева договариваться - РИА Новости, 10.02.2022
Нарышкин заявил о неспособности Киева договариваться
Восстановлению добрых отношений России с Украиной мешает неспособность киевского режима и политических сил, пришедших к власти в ходе госпереворота 2014 года,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:28
2022-02-10T16:37
сергей нарышкин
украина
донбасс
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Восстановлению добрых отношений России с Украиной мешает неспособность киевского режима и политических сил, пришедших к власти в ходе госпереворота 2014 года, договариваться, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Если кратко, то это неспособность договариваться киевского режима и политических сил, пришедших к власти в ходе государственного переворота 2014 года. И президент, и Рада как будто бы уже не могут принимать самостоятельных решений. Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников", - сказал Нарышкин в интервью газете МК, отвечая на вопрос, что мешает сегодня восстановлению добрососедских отношений Москвы и Киева.
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сергей нарышкин, украина, донбасс, россия
16:28 10.02.2022 (обновлено: 16:37 10.02.2022)
 
Нарышкин заявил о неспособности Киева договариваться

Глава СКР Нарышкин: восстановлению отношений с Украиной мешает недоговороспособность Киева

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Восстановлению добрых отношений России с Украиной мешает неспособность киевского режима и политических сил, пришедших к власти в ходе госпереворота 2014 года, договариваться, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Если кратко, то это неспособность договариваться киевского режима и политических сил, пришедших к власти в ходе государственного переворота 2014 года. И президент, и Рада как будто бы уже не могут принимать самостоятельных решений. Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников", - сказал Нарышкин в интервью газете МК, отвечая на вопрос, что мешает сегодня восстановлению добрососедских отношений Москвы и Киева.
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