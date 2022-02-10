https://ria.ru/20220210/naryshkin-1772110626.html
Нарышкин заявил о неспособности Киева договариваться
Нарышкин заявил о неспособности Киева договариваться - РИА Новости, 10.02.2022
Нарышкин заявил о неспособности Киева договариваться
Восстановлению добрых отношений России с Украиной мешает неспособность киевского режима и политических сил, пришедших к власти в ходе госпереворота 2014 года,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:28
2022-02-10T16:28
2022-02-10T16:37
сергей нарышкин
украина
донбасс
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Восстановлению добрых отношений России с Украиной мешает неспособность киевского режима и политических сил, пришедших к власти в ходе госпереворота 2014 года, договариваться, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Если кратко, то это неспособность договариваться киевского режима и политических сил, пришедших к власти в ходе государственного переворота 2014 года. И президент, и Рада как будто бы уже не могут принимать самостоятельных решений. Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников", - сказал Нарышкин в интервью газете МК, отвечая на вопрос, что мешает сегодня восстановлению добрососедских отношений Москвы и Киева.
https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html
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сергей нарышкин, украина, донбасс, россия
16:28 10.02.2022 (обновлено: 16:37 10.02.2022)
Нарышкин заявил о неспособности Киева договариваться
Глава СКР Нарышкин: восстановлению отношений с Украиной мешает недоговороспособность Киева