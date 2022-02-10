Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/musaeva-1772081154.html
Верховный Суд Чечни оставил в СИЗО Зарему Мусаеву
Верховный Суд Чечни оставил в СИЗО Зарему Мусаеву - РИА Новости, 10.02.2022
Верховный Суд Чечни оставил в СИЗО Зарему Мусаеву
Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя, сообщили... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:34
2022-02-10T15:16
чеченская республика (чечня)
грозный
происшествия
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_efebd58c40af2a841bb2fbb4a253a4e6.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 фев – РИА Новости. Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя, сообщили РИА Новости в инстанции."Верховный суд ЧР оставил без изменения решение районного суда", - сказали в пресс-службе суда.Старопромысловский районный суд Грозного 2 февраля арестовал Мусаеву до 1 апреля по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ – до 10 лет лишения свободы).Мусаева находится в изоляторе №1 города Грозного. Как рассказывала РИА Новости ее адвокат Наталья Добронравова, супруга Янгулбаева "чувствует себя плохо, но медицинская помощь ей оказывается, сотрудники СИЗО к ней относятся очень хорошо".Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что сыновья Янгулбаева Ибрагим и Байсангур уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Он обвинил семью Янгулбаевых в том, что те "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его".Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев 4 февраля обратился в Следственный комитет с просьбой передать дело Мусаевой на федеральный уровень, отметив, что "риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых".
https://ria.ru/20220207/nakrutki-1771466565.html
https://ria.ru/20220208/dozhd-1771736901.html
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_73dd92259b81d20d26be26c15b9e3c05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чеченская республика (чечня), грозный, происшествия, рамзан кадыров
14:34 10.02.2022 (обновлено: 15:16 10.02.2022)
 
Верховный Суд Чечни оставил в СИЗО Зарему Мусаеву

Верховный Суд Чечни оставил без изменения решение об аресте Заремы Мусаевой

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Кресла для судей в зале заседаний
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 10 фев – РИА Новости. Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Верховный суд ЧР оставил без изменения решение районного суда", - сказали в пресс-службе суда.
Старопромысловский районный суд Грозного 2 февраля арестовал Мусаеву до 1 апреля по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ – до 10 лет лишения свободы).
Мусаева находится в изоляторе №1 города Грозного. Как рассказывала РИА Новости ее адвокат Наталья Добронравова, супруга Янгулбаева "чувствует себя плохо, но медицинская помощь ей оказывается, сотрудники СИЗО к ней относятся очень хорошо".
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:24
В Кремле рассказали об отношении к петициям на сайте change.org
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 17:38
Телеканал "Дождь"* подал заявление на Кадырова в СК
Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что сыновья Янгулбаева Ибрагим и Байсангур уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Он обвинил семью Янгулбаевых в том, что те "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его".
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев 4 февраля обратился в Следственный комитет с просьбой передать дело Мусаевой на федеральный уровень, отметив, что "риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых".
 
Чеченская республика (Чечня)ГрозныйПроисшествияРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала