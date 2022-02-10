https://ria.ru/20220210/musaeva-1772081154.html
Верховный Суд Чечни оставил в СИЗО Зарему Мусаеву
Верховный Суд Чечни оставил в СИЗО Зарему Мусаеву - РИА Новости, 10.02.2022
Верховный Суд Чечни оставил в СИЗО Зарему Мусаеву
Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя, сообщили... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:34
2022-02-10T14:34
2022-02-10T15:16
чеченская республика (чечня)
грозный
происшествия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 10 фев – РИА Новости. Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя, сообщили РИА Новости в инстанции."Верховный суд ЧР оставил без изменения решение районного суда", - сказали в пресс-службе суда.Старопромысловский районный суд Грозного 2 февраля арестовал Мусаеву до 1 апреля по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ – до 10 лет лишения свободы).Мусаева находится в изоляторе №1 города Грозного. Как рассказывала РИА Новости ее адвокат Наталья Добронравова, супруга Янгулбаева "чувствует себя плохо, но медицинская помощь ей оказывается, сотрудники СИЗО к ней относятся очень хорошо".Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что сыновья Янгулбаева Ибрагим и Байсангур уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Он обвинил семью Янгулбаевых в том, что те "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его".Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев 4 февраля обратился в Следственный комитет с просьбой передать дело Мусаевой на федеральный уровень, отметив, что "риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых".
https://ria.ru/20220207/nakrutki-1771466565.html
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чеченская республика (чечня), грозный, происшествия, рамзан кадыров
14:34 10.02.2022 (обновлено: 15:16 10.02.2022)
Верховный Суд Чечни оставил в СИЗО Зарему Мусаеву
Верховный Суд Чечни оставил без изменения решение об аресте Заремы Мусаевой
ГРОЗНЫЙ, 10 фев – РИА Новости. Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Верховный суд ЧР оставил без изменения решение районного суда", - сказали в пресс-службе суда.
Старопромысловский районный суд Грозного
2 февраля арестовал Мусаеву до 1 апреля по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ
– до 10 лет лишения свободы).
Мусаева находится в изоляторе №1 города Грозного. Как рассказывала РИА Новости ее адвокат Наталья Добронравова, супруга Янгулбаева "чувствует себя плохо, но медицинская помощь ей оказывается, сотрудники СИЗО к ней относятся очень хорошо".
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что сыновья Янгулбаева Ибрагим и Байсангур уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Он обвинил семью Янгулбаевых в том, что те "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его".
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев 4 февраля обратился в Следственный комитет с просьбой передать дело Мусаевой на федеральный уровень, отметив, что "риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых".