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Городские службы Москвы убирают город после снегопадов и очищают крыши
Городские службы Москвы убирают город после снегопадов и очищают крыши - РИА Новости, 14.02.2022
Городские службы Москвы убирают город после снегопадов и очищают крыши
Городские службы Москвы убирают город после снегопадов, очищают крыши, при необходимости проведут противогололедную обработку дорог, сообщается в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-10T10:53
2022-02-14T14:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы убирают город после снегопадов, очищают крыши, при необходимости проведут противогололедную обработку дорог, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пока снегопады дали короткую передышку, городские службы продолжают работы по вывозу снега с дворовых территорий. Оттепель после обильных снегопадов способствует сходу снега и падению наледи. Особо опасные участки огорожены – будьте внимательны", - говорится в сообщении.Отмечается, что если жители заметили снежные массы и сосульки на фасаде, козырьке или кровле здания, не нужно подходить близко к стенам здания и парковать поблизости автомобили, можно сообщить о проблеме в управляющую компанию или написать обращение на портале "Наш город", также можно позвонить в единый диспетчерский центр."По прогнозам синоптиков, вечером и в ночь на 11 февраля ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. При необходимости проведем противогололедную обработку опасных для движения транспорта участков дорог", - добавляется в сообщении.
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москва
10:53 10.02.2022 (обновлено: 14:22 14.02.2022)
 

Городские службы Москвы убирают город после снегопадов и очищают крыши

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОчистка крыш от наледи в Москве
Очистка крыш от наледи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы убирают город после снегопадов, очищают крыши, при необходимости проведут противогололедную обработку дорог, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Пока снегопады дали короткую передышку, городские службы продолжают работы по вывозу снега с дворовых территорий. Оттепель после обильных снегопадов способствует сходу снега и падению наледи. Особо опасные участки огорожены – будьте внимательны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что если жители заметили снежные массы и сосульки на фасаде, козырьке или кровле здания, не нужно подходить близко к стенам здания и парковать поблизости автомобили, можно сообщить о проблеме в управляющую компанию или написать обращение на портале "Наш город", также можно позвонить в единый диспетчерский центр.
"По прогнозам синоптиков, вечером и в ночь на 11 февраля ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. При необходимости проведем противогололедную обработку опасных для движения транспорта участков дорог", - добавляется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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