https://ria.ru/20220210/moskva-1771994053.html

Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира

Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира - РИА Новости, 10.02.2022

Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира

Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира за 2021 год, такого результата удалось добиться за счет оптимизации скорости движения РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:11

2022-02-10T08:11

2022-02-10T08:11

москва

авто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира за 2021 год, такого результата удалось добиться за счет оптимизации скорости движения автомобилей, умных светофоров, ограничений для грузовиков и строительства новых дорог, сообщается на сайте мэра российской столицы."Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира за 2021 год. Его составляет нидерландский производитель устройств GPS-навигации компания TomTom. Первое место в рейтинге занял Стамбул", - говорится в сообщении.Отмечается, что первые места рейтинга заняли города, где ограничения, связанные с пандемией COVID-19, уже практически сняты, а активность восстановлена. Города, которые расположились в рейтинге ниже, почти все до сих пор имеют ограничения на передвижения."Индекс загруженности дорог Москвы оценили в 61 процент. Это означает, что в среднем время в пути составило на 61 процент больше, чем в базовых условиях, без перегруженности. Как уточняют в компании TomTom, на практике это всего плюс пять минут к ежедневной поездке", - уточняется в сообщении.Подчеркивается, что Москве удалось добиться такого результата за счет ограничений для грузовиков и оптимизации скорости движения автомобилей, умных светофоров, новых полос движения за счет переразметки, а также новых дорог. В Москве 2011-2021 годах появилось 1121,3 километра новых дорог - 20% от существующей улично-дорожной сети. Введено более 390 километров полос для движения автобусов, электробусов и такси, благодаря чему скорость их движения в 2021 году выросла на 6% по сравнению с 2020 годом."Загруженность дорог в российской столице осталась на уровне 2019 года, хотя автомобилей в городе стало больше на 350 тысяч. А за 11 лет их количество увеличилось почти на три миллиона. Сейчас в Москве и Московской области зарегистрировано более 8,55 миллиона машин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице в последние годы не снизилась средняя скорость движения транспорта. В 2021 году она составила 55 километров в час, что чуть выше средней скорости в 2019 году.

https://ria.ru/20220201/transport-1770582487.html

https://ria.ru/20220131/oplata-1770245460.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, авто, московская область (подмосковье)