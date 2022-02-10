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Мишустин заявил о непростой эпидемиологической ситуации
Мишустин заявил о непростой эпидемиологической ситуации - РИА Новости, 10.02.2022
Мишустин заявил о непростой эпидемиологической ситуации
Эпидемиологическая ситуация на фоне распространения штамма "омикрон" непростая, растет число людей, уходящих на больничные, кабмин направит свыше 76 миллиардов... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:04
2022-02-10T13:34
общество
михаил мишустин
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация на фоне распространения штамма "омикрон" непростая, растет число людей, уходящих на больничные, кабмин направит свыше 76 миллиардов рублей на сбалансированность бюджета Фонда социального страхования (ФСС) для осуществления выплат по листам нетрудоспособности своевременно и в полном объеме, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Эпидемиологическая ситуация непростая, много заболевших, соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный. На выплату пособий по февральским листам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.По его словам, средства позволят поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:04 10.02.2022 (обновлено: 13:34 10.02.2022)
 
Мишустин заявил о непростой эпидемиологической ситуации

Правительство направит 76 миллиардов рублей на сбалансированность бюджета ФСС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация на фоне распространения штамма "омикрон" непростая, растет число людей, уходящих на больничные, кабмин направит свыше 76 миллиардов рублей на сбалансированность бюджета Фонда социального страхования (ФСС) для осуществления выплат по листам нетрудоспособности своевременно и в полном объеме, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
"Эпидемиологическая ситуация непростая, много заболевших, соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный. На выплату пособий по февральским листам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.
По его словам, средства позволят поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме.
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