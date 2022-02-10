https://ria.ru/20220210/mishustin-1772054312.html

Мишустин заявил о непростой эпидемиологической ситуации

Мишустин заявил о непростой эпидемиологической ситуации - РИА Новости, 10.02.2022

Мишустин заявил о непростой эпидемиологической ситуации

Эпидемиологическая ситуация на фоне распространения штамма "омикрон" непростая, растет число людей, уходящих на больничные, кабмин направит свыше 76 миллиардов... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:04

2022-02-10T13:04

2022-02-10T13:34

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация на фоне распространения штамма "омикрон" непростая, растет число людей, уходящих на больничные, кабмин направит свыше 76 миллиардов рублей на сбалансированность бюджета Фонда социального страхования (ФСС) для осуществления выплат по листам нетрудоспособности своевременно и в полном объеме, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Эпидемиологическая ситуация непростая, много заболевших, соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный. На выплату пособий по февральским листам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.По его словам, средства позволят поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме.

https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771712994.html

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