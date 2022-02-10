Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/metropoliten-1772098316.html
На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения
На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 10.02.2022
На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:40
2022-02-10T15:40
общество
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769123969_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_42d9bfd1c25aabd385b90325e3b749b6.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале."На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов в сторону центра для проверки поезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220206/pozhar-1771355780.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769123969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d52a3a4706372e810578f1361dfd4bda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московский метрополитен
15:40 10.02.2022
 
На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения

На фиолетовой линии московского метро временно увеличили интервалы движения

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в Московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пассажиры в защитных масках в Московском метрополитене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.
"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов в сторону центра для проверки поезда", - говорится в сообщении.
На месте пожара в котловане на стройке метро Новаторская - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 19:16
На стройке метро "Новаторская" произошел пожар
 
ОбществоМоскваМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала