https://ria.ru/20220210/metropoliten-1772098316.html
На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения
На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 10.02.2022
На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:40
2022-02-10T15:40
2022-02-10T15:40
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале."На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов в сторону центра для проверки поезда", - говорится в сообщении.
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общество, москва, московский метрополитен
На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения
На фиолетовой линии московского метро временно увеличили интервалы движения