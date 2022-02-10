https://ria.ru/20220210/metropoliten-1772098316.html

На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения

На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 10.02.2022

На фиолетовой линии московского метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:40

2022-02-10T15:40

2022-02-10T15:40

общество

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале."На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов в сторону центра для проверки поезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220206/pozhar-1771355780.html

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общество, москва, московский метрополитен