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В московском метро нет движения поездов от "Выхино" до "Таганской"
В московском метро нет движения поездов от "Выхино" до "Таганской" - РИА Новости, 10.02.2022
В московском метро нет движения поездов от "Выхино" до "Таганской"
Движение поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии остановлено, сообщает департамент транспорта столицы в своем... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:40
2022-02-10T16:02
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Движение поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии остановлено, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале."Нет движения поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии (7). В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Для проезда в дептрансе столицы предлагают воспользоваться МЦД-2, Люблинско-Дмитровской (10) и Некрасовской (15) линиями, а также наземным транспортом.
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происшествия, москва, московский метрополитен
15:40 10.02.2022 (обновлено: 16:02 10.02.2022)
 
В московском метро нет движения поездов от "Выхино" до "Таганской"

В московском метро остановили движение поездов от "Выхино" до "Таганской"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди возле входа на станцию "Выхино" в Москве. 21 декабря 2016
Люди возле входа на станцию Выхино в Москве. 21 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди возле входа на станцию "Выхино" в Москве. 21 декабря 2016
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Движение поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии остановлено, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.
"Нет движения поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии (7). В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Для проезда в дептрансе столицы предлагают воспользоваться МЦД-2, Люблинско-Дмитровской (10) и Некрасовской (15) линиями, а также наземным транспортом.
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