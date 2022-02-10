https://ria.ru/20220210/metro-1772098705.html

В московском метро нет движения поездов от "Выхино" до "Таганской"

В московском метро нет движения поездов от "Выхино" до "Таганской" - РИА Новости, 10.02.2022

В московском метро нет движения поездов от "Выхино" до "Таганской"

Движение поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии остановлено, сообщает департамент транспорта столицы в своем... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:40

2022-02-10T15:40

2022-02-10T16:02

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Движение поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии остановлено, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале."Нет движения поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии (7). В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Для проезда в дептрансе столицы предлагают воспользоваться МЦД-2, Люблинско-Дмитровской (10) и Некрасовской (15) линиями, а также наземным транспортом.

https://ria.ru/20211205/metro-1762293257.html

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происшествия, москва, московский метрополитен