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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/medpomosch-1772095895.html
В Липецкой области приостановят оказание плановой медпомощи
В Липецкой области приостановят оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 10.02.2022
В Липецкой области приостановят оказание плановой медпомощи
Власти Липецкой области приостанавливают с 14 февраля на две недели оказание плановой медицинской помощи в государственных медучреждениях региона из-за ситуации РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:23
2022-02-10T15:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
липецкая область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области приостанавливают с 14 февраля на две недели оказание плановой медицинской помощи в государственных медучреждениях региона из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает в четверг обладминстрация.В конце января в регионе были подтверждены 12 случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон". На дистанционный режим работы в настоящее время переведены не менее 50% сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также предприятий. С 1 февраля в области была приостановлена диспансеризация населения."Оказание плановой медицинской помощи с 14 февраля временно приостанавливается в государственных учреждениях здравоохранения Липецкой области. Предварительно – на две недели, до 28 февраля. Мера принята в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой и резким ростом заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.При этом дневные стационары при поликлиниках продолжат работу. Сохранится оказание медицинской помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями, пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями и заболеваниями, требующими непрерывного лечения. Также продолжится выдача медицинских препаратов, вакцинация по календарю профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, тестирование на COVID-19. Во всех стационарах области сохранится плановая госпитализация.
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общество, здоровье - общество, липецкая область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
15:23 10.02.2022
 
В Липецкой области приостановят оказание плановой медпомощи

В Липецкой области приостановят оказание плановой медпомощи с 14 февраля на две недели

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Fotolia / rogerphoto
Врачи
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области приостанавливают с 14 февраля на две недели оказание плановой медицинской помощи в государственных медучреждениях региона из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает в четверг обладминстрация.
В конце января в регионе были подтверждены 12 случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон". На дистанционный режим работы в настоящее время переведены не менее 50% сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также предприятий. С 1 февраля в области была приостановлена диспансеризация населения.
"Оказание плановой медицинской помощи с 14 февраля временно приостанавливается в государственных учреждениях здравоохранения Липецкой области. Предварительно – на две недели, до 28 февраля. Мера принята в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой и резким ростом заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.
При этом дневные стационары при поликлиниках продолжат работу. Сохранится оказание медицинской помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями, пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями и заболеваниями, требующими непрерывного лечения. Также продолжится выдача медицинских препаратов, вакцинация по календарю профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, тестирование на COVID-19. Во всех стационарах области сохранится плановая госпитализация.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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