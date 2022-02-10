https://ria.ru/20220210/medpomosch-1772095895.html

В Липецкой области приостановят оказание плановой медпомощи

В Липецкой области приостановят оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 10.02.2022

В Липецкой области приостановят оказание плановой медпомощи

Власти Липецкой области приостанавливают с 14 февраля на две недели оказание плановой медицинской помощи в государственных медучреждениях региона из-за ситуации РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:23

2022-02-10T15:23

2022-02-10T15:23

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области приостанавливают с 14 февраля на две недели оказание плановой медицинской помощи в государственных медучреждениях региона из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает в четверг обладминстрация.В конце января в регионе были подтверждены 12 случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон". На дистанционный режим работы в настоящее время переведены не менее 50% сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также предприятий. С 1 февраля в области была приостановлена диспансеризация населения."Оказание плановой медицинской помощи с 14 февраля временно приостанавливается в государственных учреждениях здравоохранения Липецкой области. Предварительно – на две недели, до 28 февраля. Мера принята в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой и резким ростом заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.При этом дневные стационары при поликлиниках продолжат работу. Сохранится оказание медицинской помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями, пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями и заболеваниями, требующими непрерывного лечения. Также продолжится выдача медицинских препаратов, вакцинация по календарю профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, тестирование на COVID-19. Во всех стационарах области сохранится плановая госпитализация.

https://ria.ru/20220208/medpomosch-1771714107.html

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