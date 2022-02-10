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Эксперт объяснил, почему Илона Маска атакуют в США
Эксперт объяснил, почему Илона Маска атакуют в США - РИА Новости, 10.02.2022
Эксперт объяснил, почему Илона Маска атакуют в США
Недостатки компаний Илона Маска были видны уже давно, и синхронность посыпавшихся претензий к нему наводит на мысли об их политической подоплеке, так как... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:09
2022-02-10T13:09
в мире
космос - риа наука
джо байден
дональд трамп
китай
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земля
tesla motors
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Недостатки компаний Илона Маска были видны уже давно, и синхронность посыпавшихся претензий к нему наводит на мысли об их политической подоплеке, так как бизнесмен не поддерживает нынешнюю администрацию США, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Ранее НАСА предупредило, что планируемое увеличение количества интернет-спутников компании Маска SpaceX (30 тысяч спутников Starlink вместо 12 тысяч) на орбите угрожает безопасности МКС. В НАСА также полагают, что расширение флота Starlink приведет к тому, что эти аппараты будут все чаще появляться на снимках, сделанных наземными телескопами, ведущими наблюдения в рамках программ по предупреждению столкновения Земли с астероидами."Нельзя не заметить, что наступление на Маска началось синхронно с разных сторон. Вот тут НАСА "неожиданно" увидело, что со Starlink что-то не так, хотя то, в чем они сейчас предъявляют претензии Маску, было понятно изначально… Полгода назад другой американский регулятор в части безопасности автомобильного движения предъявил претензии компании Tesla", - сказал Ионин.Он также напомнил о том, как Маска не пригласили в Белый дом на совещание по электромобилям.Ионин считает, что причиной всех претензий к компаниям Маска является то, что он открыто выступает против идеологии новой этики, движений BLM и MeToo, последователи которых во многом обеспечили нынешнему президенту США Джо Байдену победу на выборах над Дональдом Трампом."Байден опирается на эти силы и видит их в качестве своей поддержки, в частности Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах осенью этого года… А Маск выступает против этого публично. По сути, единственный на Западе человек такого масштаба, который публично выступает против новой этики и так далее", - добавил эксперт.Растущее число аппаратов Starlink на орбите Земли критикуется не впервые. Астрономы недовольны тем, что они "загрязняют" их обзор, а космические державы опасаются возможных столкновений с оборудованием на орбите. Так, в декабре Китай обратился в ООН с связи с тем, что спутники Starlink дважды угрожали столкновением китайской пилотируемой орбитальной станции "Тяньгун".
https://ria.ru/20220209/sputniki-1771807856.html
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в мире, космос - риа наука, джо байден, дональд трамп, китай, сша, земля, tesla motors, spacex, наса, международная космическая станция (мкс), илон маск
13:09 10.02.2022
 
Эксперт объяснил, почему Илона Маска атакуют в США

Эксперт в области космонавтики Ионин объяснил, почему Илона Маска атакуют в США

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Недостатки компаний Илона Маска были видны уже давно, и синхронность посыпавшихся претензий к нему наводит на мысли об их политической подоплеке, так как бизнесмен не поддерживает нынешнюю администрацию США, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Ранее НАСА предупредило, что планируемое увеличение количества интернет-спутников компании Маска SpaceX (30 тысяч спутников Starlink вместо 12 тысяч) на орбите угрожает безопасности МКС. В НАСА также полагают, что расширение флота Starlink приведет к тому, что эти аппараты будут все чаще появляться на снимках, сделанных наземными телескопами, ведущими наблюдения в рамках программ по предупреждению столкновения Земли с астероидами.
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
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"Нельзя не заметить, что наступление на Маска началось синхронно с разных сторон. Вот тут НАСА "неожиданно" увидело, что со Starlink что-то не так, хотя то, в чем они сейчас предъявляют претензии Маску, было понятно изначально… Полгода назад другой американский регулятор в части безопасности автомобильного движения предъявил претензии компании Tesla", - сказал Ионин.
Он также напомнил о том, как Маска не пригласили в Белый дом на совещание по электромобилям.
Ионин считает, что причиной всех претензий к компаниям Маска является то, что он открыто выступает против идеологии новой этики, движений BLM и MeToo, последователи которых во многом обеспечили нынешнему президенту США Джо Байдену победу на выборах над Дональдом Трампом.
"Байден опирается на эти силы и видит их в качестве своей поддержки, в частности Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах осенью этого года… А Маск выступает против этого публично. По сути, единственный на Западе человек такого масштаба, который публично выступает против новой этики и так далее", - добавил эксперт.
Растущее число аппаратов Starlink на орбите Земли критикуется не впервые. Астрономы недовольны тем, что они "загрязняют" их обзор, а космические державы опасаются возможных столкновений с оборудованием на орбите. Так, в декабре Китай обратился в ООН с связи с тем, что спутники Starlink дважды угрожали столкновением китайской пилотируемой орбитальной станции "Тяньгун".
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В миреКосмос - РИА НаукаДжо БайденДональд ТрампКитайСШАЗемляTesla motorsSpaceXНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Илон Маск
 
 
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