https://ria.ru/20220210/mask-1772055876.html

Эксперт объяснил, почему Илона Маска атакуют в США

Эксперт объяснил, почему Илона Маска атакуют в США - РИА Новости, 10.02.2022

Эксперт объяснил, почему Илона Маска атакуют в США

Недостатки компаний Илона Маска были видны уже давно, и синхронность посыпавшихся претензий к нему наводит на мысли об их политической подоплеке, так как... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:09

2022-02-10T13:09

2022-02-10T13:09

в мире

космос - риа наука

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Недостатки компаний Илона Маска были видны уже давно, и синхронность посыпавшихся претензий к нему наводит на мысли об их политической подоплеке, так как бизнесмен не поддерживает нынешнюю администрацию США, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Ранее НАСА предупредило, что планируемое увеличение количества интернет-спутников компании Маска SpaceX (30 тысяч спутников Starlink вместо 12 тысяч) на орбите угрожает безопасности МКС. В НАСА также полагают, что расширение флота Starlink приведет к тому, что эти аппараты будут все чаще появляться на снимках, сделанных наземными телескопами, ведущими наблюдения в рамках программ по предупреждению столкновения Земли с астероидами."Нельзя не заметить, что наступление на Маска началось синхронно с разных сторон. Вот тут НАСА "неожиданно" увидело, что со Starlink что-то не так, хотя то, в чем они сейчас предъявляют претензии Маску, было понятно изначально… Полгода назад другой американский регулятор в части безопасности автомобильного движения предъявил претензии компании Tesla", - сказал Ионин.Он также напомнил о том, как Маска не пригласили в Белый дом на совещание по электромобилям.Ионин считает, что причиной всех претензий к компаниям Маска является то, что он открыто выступает против идеологии новой этики, движений BLM и MeToo, последователи которых во многом обеспечили нынешнему президенту США Джо Байдену победу на выборах над Дональдом Трампом."Байден опирается на эти силы и видит их в качестве своей поддержки, в частности Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах осенью этого года… А Маск выступает против этого публично. По сути, единственный на Западе человек такого масштаба, который публично выступает против новой этики и так далее", - добавил эксперт.Растущее число аппаратов Starlink на орбите Земли критикуется не впервые. Астрономы недовольны тем, что они "загрязняют" их обзор, а космические державы опасаются возможных столкновений с оборудованием на орбите. Так, в декабре Китай обратился в ООН с связи с тем, что спутники Starlink дважды угрожали столкновением китайской пилотируемой орбитальной станции "Тяньгун".

https://ria.ru/20220209/sputniki-1771807856.html

https://ria.ru/20220127/mask-1769882428.html

китай

сша

земля

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в мире, космос - риа наука, джо байден, дональд трамп, китай, сша, земля, tesla motors, spacex, наса, международная космическая станция (мкс), илон маск