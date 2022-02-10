https://ria.ru/20220210/magazin-1771927880.html

Мимо кассы. Магазины и супермаркеты уходят в прошлое

Мимо кассы. Магазины и супермаркеты уходят в прошлое - РИА Новости, 10.02.2022

Мимо кассы. Магазины и супермаркеты уходят в прошлое

Умный магазин на основе интернета вещей перестает быть фантастикой. Эта концепция уже обкатывается в России. Корреспондент РИА Новости вместе с экспертами... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:00

2022-02-10T08:00

2022-02-10T10:34

наука

технологии

пятерочка (сеть магазинов)

x5 retail group

леруа мерлен

джефф безос

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771859064_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_52562d3d961af0ed85cb1c5266e913a2.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Умный магазин на основе интернета вещей перестает быть фантастикой. Эта концепция уже обкатывается в России. Корреспондент РИА Новости вместе с экспертами разбирался в плюсах и минусах технологии, ее перспективах.Без кассТехнологическая база магазина полного самообслуживания была полностью готова к середине прошлого десятилетия: миниатюрные камеры с высоким разрешением, недорогие сканеры, нейросети для моментальной обработки данных и объединяющий все это интернет вещей (internet of things, или IoT).В 2018-м американский IT-гигант Amazon открыл точку продаж в Сиэтле — небольшую, с ограниченным ассортиментом. Покупатель со смартфоном проходит через сканер QR-кода. На потолке — многочисленные камеры, на полках — датчики веса. Система сама определяет, какие именно товары забрал посетитель, виртуальная корзина заполняется автоматически. Если товар вернуть на место, программа его удалит. Деньги списываются на выходе — с карты, привязанной к учетной записи.Сйчас в США больше 20 магазинов без кассиров, система научилась отслеживать одновременно несколько сотен покупателей. Правда, даже многомиллиардная корпорация Джеффа Безоса столкнулась с проблемами. Например, в некоторых штатах из-за местного законодательства все равно пришлось ставить обычную кассу с продавцом, дабы не дискриминировать потребителей с наличными или без смартфона. Да и другого персонала хватает — консультанты, охранники."Одна из главных задач для искусственного интеллекта в таком формате — обеспечение безопасности. И это тоже ложится на камеры. Например, нейросеть отслеживает, сколько товаров взял покупатель, и сопоставляет данные с корзиной и чеком. Еще один вариант — сканирование потокового видео в режиме реального времени и анализ поз человека. Если камера фиксирует подозрительные телодвижения (быстрое засовывание руки в карман), то система оповещает службу безопасности или полицию о возможном нарушении. Развитие технологий с каждым днем снижает риск шоплифтинга", — комментирует Заур Абуталимов, исполнительный директор Ivideon, сервиса облачного видеонаблюдения.Машинное зрение и искусственный интеллектИменно на машинном зрении и нейросетях (под ними часто понимают искусственный интеллект) основана концепция умного магазина. В перспективе — полная автономность."Основная идея — свести вмешательство человека к минимуму: единичные сотрудники удаленно следят только за тем, чтобы все работало как надо. Компьютерное зрение, датчики — уже сегодня эти технологии демонстрируют потрясающие результаты. Камера высокого разрешения, установленная под нужным углом, безошибочно определит, какие именно товары вы положили в корзину. Система смотрит с разных точек, сама перепроверяет выводы", — отмечает Алексей Гробов, специалист по науке о данных сети гипермаркетов "Леруа Мерлен"."С помощью ИИ и машинного зрения можно организовать автоматический учет на полке, вовремя понять, что какой-то товар закончился, научить весы распознавать продукты по текстуре поверхности, форме и цвету. Возможностей бесконечно много. Все чаще мы видим в магазинах кассы самообслуживания, работающие на основе ИИ. Это улучшает работу ретейлеров — сокращает очереди, увеличивает дистанцию между покупателями, а также оптимизирует расходы на персонал", — добавляет Владимир Слинько, директор по развитию проектов в области интернета вещей Intel в России.Энтузиазм крупного ретейла легко понять. Распознавание лиц (без персонификации) вместе с алгоритмами нейросетей позволяет понять, зачем пришел покупатель и как он будет себя вести в зале — исходя из его предыдущих визитов. Но до превращения привычных супермаркетов в зловещую "матрицу" пока далеко: торговля не собирается отказываться от человеческого контроля — так надежнее."От ошибок не застрахован никто — ни человек, ни машина. Чем больше решений на рынке и чем активнее их применяют, тем выше точность. Но важно внимание человека. В наших магазинах у продавца на планшете есть "шпаргалка" с информацией о товаре, его наличии и возможных комплектах с другими вещами. Сотрудник подбирает нужное в один клик. Это пример симбиоза, повышающего качество обслуживания и экономящего время покупателя", — рассуждает Ольга Акулина, директор розничной сети Finn Flare.Магазины новые — и проблемы новыеВ Москве в этом формате работают две "Пятерочки #Налету". Та, что на Ходынском бульваре, — с июля прошлого года."Наш и мировой опыт доказывает перспективность формата. Масштабирование с технической точки зрения реально. Это удобно, нативно и привычно для нас, как и услуги банка через мобильное приложение, когда многие вопросы решаются в один клик. Рынок готовится принять культуру умного магазина. У нас пока этап тестирования и улучшения продукта, который предлагаем гостю, учитывая его реальные потребности", — объясняет Вадим Рыдкин, директор проекта.В X5 Retail Group поступили несколько иначе, чем в Amazon. Покупателю предлагают установить специальное приложение "Пятерочка #Налету" (которое почему-то не интегрировано в известный многим софт магазина), зарегистрироваться, указав номер телефона, электронную почту, и привязать банковскую карту (либо платежный сервис Google Pay или Apple Pay. Надо сканировать штрих-код каждого товара, наполняя виртуальную корзину. А вот на этапе оплаты у корреспондента РИА Новости возникла проблема — приложение "забыло" введенный имейл, требуя вбить его снова. Попытки это сделать не увенчались успехом, софт так и не позволил рассчитаться. Консультант в торговом зале лишь пожал плечами и предложил пройти к кассе самообслуживания, что и пришлось сделать.Такое решение не будет массовым, считает Антон Крамаров, исполнительный директор российского стартапа Smart Supervision System (SmaSS). По его мнению, если алгоритмы могут следить за покупателем, то сканировать товары нет нужды. "В нашей разработке именно так. Взял — и увидел у себя в корзине", — говорит эксперт. Небольшая компания из Самары предлагает умную видеокамеру, распознающую в режиме реального времени, кто и что взял с полки. Покупателю остается лишь выбирать, все остальное за него сделает искусственный интеллект. Никаких серверов — это значительно снижает стоимость внедрения технологии. Сейчас стартап ищет инвесторов в России для выхода в магазины.Разумеется, в планы ретейлеров вмешалась пандемия. Триумф бесконтактной торговли может отложить реализацию IoT — людям понравилось заказывать товары на онлайн-маркетплейсах."Потребители за два года привыкли к онлайн-формату и уже не боятся приобретать товары таким способом, даже продукты питания. Многие останутся поклонниками маркетплейсов. Там реальная автоматизация достигла небывалых технических высот. Даже для продавцов есть приложения, позволяющие интегрировать учетные и складские системы поставщиков с торговыми площадками, что сокращает количество отмененных заказов. Если говорить о потребителях, то для них покупка — это пара касаний экрана смартфона. И от такого комфорта и скорости сложно отказаться", — заключает Михаил Прошин, совладелец и руководитель отдела продаж компании Avoshop, занимающейся автоматизацией торговли на маркетплейсах.Между тем офлайн-магазины необратимо автоматизируются — в этом легко убедиться. И вовсе не нужно искать торговую точку, напичканную камерами, сканерами и нейросетями. Достаточно касс самообслуживания и экспресс-доставки прямо из супермаркета.

https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html

https://ria.ru/20210329/dom-1602936603.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group, леруа мерлен, джефф безос, москва, россия