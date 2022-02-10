https://ria.ru/20220210/london-1772025773.html

Лавров рассказал, как нормализовать отношения Москвы и Лондона

Лавров рассказал, как нормализовать отношения Москвы и Лондона - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров рассказал, как нормализовать отношения Москвы и Лондона

Стабилизировать отношения Москвы и Лондона можно лишь через равноправный диалог, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:14

2022-02-10T11:14

2022-02-10T12:15

сергей лавров

лиз трасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Стабилизировать отношения Москвы и Лондона можно лишь через равноправный диалог, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс. Министр иностранных дел Соединенного Королевства, а также глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыли в Россию для обсуждения украинского вопроса.Если визит нацелен на преодоление кризиса, Москва ответит взаимностью, добавил он."Потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы", — отметил Лавров.Он выразил надежду, что стороны восстановят механизмы двустороннего сотрудничества, после этого журналисты покинули зал, встреча продолжилась за закрытыми дверьми.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. В частности, от Лондона украинцы получили противотанковые гранатометы NLAW и ракеты для борьбы с российским ВМФ в Черном море.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220207/kaski-1771386435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)