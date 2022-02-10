https://ria.ru/20220210/lavrov-1772068440.html

Лавров прокомментировал заявления о марионеточном правительстве в Киеве

Лавров прокомментировал заявления о марионеточном правительстве в Киеве - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров прокомментировал заявления о марионеточном правительстве в Киеве

Заявления о том, что Москва хочет посадить в Киеве пророссийское марионеточное правительство, - это из серии highly likely ("хайли лайкли", "весьма вероятно"),... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:53

2022-02-10T13:53

2022-02-10T14:24

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Заявления о том, что Москва хочет посадить в Киеве пророссийское марионеточное правительство, - это из серии highly likely ("хайли лайкли", "весьма вероятно"), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Фразеологизм "хайли лайкли" российские дипломаты зачастую иронически используют в качестве синонима бездоказательному обвинению: когда приводятся некие утверждения и единственным аргументом спикера становится фраза, что все озвученное – "весьма вероятно"."Есть спекуляции, причем в каких-то даже уважаемых СМИ, об операции, которую мы готовим с целью захватить Киев и все остальные города Украины, либо о том, что какой-то готовится переворот, чтобы посадить марионеточный режим в украинской столице. Все это из серии "хайли лайкли", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Он также подчеркнул, что "хайли лайкли так и остается хайли лайкли" и в том, что касается многих других обвинений Запада в адрес России.

https://ria.ru/20220210/ukraina-1772050102.html

https://ria.ru/20220207/zakharova-1771469177.html

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в мире, лиз трасс, украина, ситуация в днр и лнр, россия, киев