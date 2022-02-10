https://ria.ru/20220210/lavrov-1772063668.html

Россия не хочет никому угрожать, угрожают Москве, заявил Лавров

Россия не хочет никому угрожать, угрожают Москве, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2022

Россия не хочет никому угрожать, угрожают Москве, заявил Лавров

Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:32

2022-02-10T13:32

2022-02-10T13:43

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не хотим никому угрожать, вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам", - сказал он по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220210/ukraina-1772012894.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков, лиз трасс, россия, москва, нато