https://ria.ru/20220210/kostroma-1772044815.html

Семье убитой в Костроме пятилетней девочки подарят квартиру

Семье убитой в Костроме пятилетней девочки подарят квартиру - РИА Новости, 10.02.2022

Семье убитой в Костроме пятилетней девочки подарят квартиру

Костромские меценаты, чтобы поддержать семью похищенной и убитой пятилетней девочки, решили подарить им квартиру, у семьи остался восьмилетний сын, сообщает... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:24

2022-02-10T12:24

2022-02-10T13:42

общество

кострома

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Костромские меценаты, чтобы поддержать семью похищенной и убитой пятилетней девочки, решили подарить им квартиру, у семьи остался восьмилетний сын, сообщает фонд развития Костромской области."В начале года в Костроме произошла страшная трагедия... Мы скорбим вместе с костромичами и не могли остаться в стороне. Администрация региона совместно с нашим фондом с середины января занимается вопросом предоставления квартиры семье девочки. Проработан вопрос с меценатами и подобрано три варианта жилья", - говорится в сообщении.Уточняется, что это двухкомнатные квартиры в новостройках в разных районах города с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности от школ и детских садов."В конце января все варианты предложены семье. Ждем их решения", - информирует фонд.Представитель фонда уточнил РИА Новости, что у семьи остался восьмилетний сын. Сейчас семья проживает в съемной квартире.В то же время адвокат семьи Андрей Алешкин заявил РИА Новости, что с ним и его доверителем никто не связывался и квартиры не предлагал.Он добавил, что несколько недель назад от губернатора предлагалось несколько квартир. "Несколько недель назад они смотрели квартиры, поскольку сами стоят в очереди. Но отказались, так как там не было школы, а с предложениями никакой фонд или меценаты на меня не выходили", - добавил Алешкин.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Задержанные арестованы, в зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.Адвокат Андрей Алешкин сообщал, что семья девочки создаст благотворительный фонд ее имени с целью помощи детям, подвергшимся насилию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/kostroma-1768617632.html

https://ria.ru/20220113/sk-1767597567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кострома