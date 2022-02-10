https://ria.ru/20220210/kosmos-1772105305.html

Китай планирует в 2022 году 6 запусков пилотируемых космических аппаратов

Китай планирует в 2022 году 6 запусков пилотируемых космических аппаратов - РИА Новости, 10.02.2022

Китай планирует в 2022 году 6 запусков пилотируемых космических аппаратов

В рамках программы пилотируемой космонавтики Китая на 2022 год запланировано 6 космических запусков, которые будут направлены на завершение строительства... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:05

2022-02-10T16:05

2022-02-10T16:05

россия-китай: главное

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/86/1551598610_0:43:3492:2007_1920x0_80_0_0_d6eaa32aa248d5413fe1a91e628de3cd.jpg

МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках программы пилотируемой космонавтики Китая на 2022 год запланировано 6 космических запусков, которые будут направлены на завершение строительства китайской космической станции. Кроме того, запланирован также первый полет ракеты-носителя "Чанчжэн-6А".Об этом заявил замглавы космического отдела Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC) Ма Тао 9 февраля на пресс-конференции.CASC, китайский разработчик серии ракет и ведущая сила космической отрасли страны, обнародовала Синюю книгу о деятельности в области аэрокосмических наук и технологий Китая за 2021 год.Согласно документу, в 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, заняв по этому показателю первое место в мире. При этом общая масса запущенных страной космических аппаратов достигла 191,19 тонны, что на 85,5% больше в годовом выражении.В 2021 году CASC успешно вывела в космос 103 космических аппарата, совершив 48 запусков с помощью ракет серии "Чанчжэн", заявил на пресс-конференции директор Пекинского института информации о космической науке и технике Хэ Ян.По его словам, среди других успешных космических миссий страны в прошлом году было совершено три запуска ракеты-носителя "Куайчжоу-1A" и один запуск ракеты-носителя CERES-1.В 2021 году в мире в общей сложности было осуществлено 146 космических запусков, что является самым высоким показателем за период с 1957 года, при этом в космос было выведено 1 846 космических аппаратов.Согласно Синей книге, в 2021 году США произвели 51 запуск космических аппаратов, при этом общая масса запущенной полезной нагрузки составила 403,34 тонны.

https://ria.ru/20210723/startapery-1742572586.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай