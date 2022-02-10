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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220210/kosmos-1772105305.html
Китай планирует в 2022 году 6 запусков пилотируемых космических аппаратов
Китай планирует в 2022 году 6 запусков пилотируемых космических аппаратов - РИА Новости, 10.02.2022
Китай планирует в 2022 году 6 запусков пилотируемых космических аппаратов
В рамках программы пилотируемой космонавтики Китая на 2022 год запланировано 6 космических запусков, которые будут направлены на завершение строительства... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:05
2022-02-10T16:05
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках программы пилотируемой космонавтики Китая на 2022 год запланировано 6 космических запусков, которые будут направлены на завершение строительства китайской космической станции. Кроме того, запланирован также первый полет ракеты-носителя "Чанчжэн-6А".Об этом заявил замглавы космического отдела Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC) Ма Тао 9 февраля на пресс-конференции.CASC, китайский разработчик серии ракет и ведущая сила космической отрасли страны, обнародовала Синюю книгу о деятельности в области аэрокосмических наук и технологий Китая за 2021 год.Согласно документу, в 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, заняв по этому показателю первое место в мире. При этом общая масса запущенных страной космических аппаратов достигла 191,19 тонны, что на 85,5% больше в годовом выражении.В 2021 году CASC успешно вывела в космос 103 космических аппарата, совершив 48 запусков с помощью ракет серии "Чанчжэн", заявил на пресс-конференции директор Пекинского института информации о космической науке и технике Хэ Ян.По его словам, среди других успешных космических миссий страны в прошлом году было совершено три запуска ракеты-носителя "Куайчжоу-1A" и один запуск ракеты-носителя CERES-1.В 2021 году в мире в общей сложности было осуществлено 146 космических запусков, что является самым высоким показателем за период с 1957 года, при этом в космос было выведено 1 846 космических аппаратов.Согласно Синей книге, в 2021 году США произвели 51 запуск космических аппаратов, при этом общая масса запущенной полезной нагрузки составила 403,34 тонны.
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китай
16:05 10.02.2022
 

Китай планирует в 2022 году 6 запусков пилотируемых космических аппаратов

© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space AdministrationКосмический аппарат "Чанъэ-4"
Космический аппарат Чанъэ-4 - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space Administration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках программы пилотируемой космонавтики Китая на 2022 год запланировано 6 космических запусков, которые будут направлены на завершение строительства китайской космической станции. Кроме того, запланирован также первый полет ракеты-носителя "Чанчжэн-6А".
Об этом заявил замглавы космического отдела Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC) Ма Тао 9 февраля на пресс-конференции.
CASC, китайский разработчик серии ракет и ведущая сила космической отрасли страны, обнародовала Синюю книгу о деятельности в области аэрокосмических наук и технологий Китая за 2021 год.
Согласно документу, в 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, заняв по этому показателю первое место в мире. При этом общая масса запущенных страной космических аппаратов достигла 191,19 тонны, что на 85,5% больше в годовом выражении.
В 2021 году CASC успешно вывела в космос 103 космических аппарата, совершив 48 запусков с помощью ракет серии "Чанчжэн", заявил на пресс-конференции директор Пекинского института информации о космической науке и технике Хэ Ян.
По его словам, среди других успешных космических миссий страны в прошлом году было совершено три запуска ракеты-носителя "Куайчжоу-1A" и один запуск ракеты-носителя CERES-1.
Люди проходят мимо экрана с репортажем о китайских астронавтах во время их первой миссии на китайской космической станции - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля 2021, 16:31Россия-Китай: Главное
Бизнес на орбите. Как китайские стартаперы осваивают космос
В 2021 году в мире в общей сложности было осуществлено 146 космических запусков, что является самым высоким показателем за период с 1957 года, при этом в космос было выведено 1 846 космических аппаратов.
Согласно Синей книге, в 2021 году США произвели 51 запуск космических аппаратов, при этом общая масса запущенной полезной нагрузки составила 403,34 тонны.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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