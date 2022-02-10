Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/koronavirusom-1772092545.html
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.02.2022
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Наследник британского престола 73-летний принц Чарльз заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию, говорится в заявлении принца Уэльского и герцогини... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:09
2022-02-10T16:40
распространение коронавируса
в мире
великобритания
чарльз, принц уэльский
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/34/1560893406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d30467ac474c59a26b622d0eeb143907.jpg
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Наследник британского престола 73-летний принц Чарльз заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию, говорится в заявлении принца Уэльского и герцогини Корнуэльской."Сегодня утром тест на COVID-19 принца Уэльского оказался положительным, он самоизолировался", - сказано в заявлении в Twitter. Сообщается, что он расстроен в связи с тем, что не сможет посетить запланированные на четверг мероприятия, и постарается перенести их на как можно ближайшее время.Чарльз заболел COVID-19 уже второй раз. Ранее он перенес коронавирус в марте 2020 года.По информации телеканала Sky News, коронавирус у принца Уэльского выявили в ходе стандартной проверки. Предположительно, перед проведением теста у него не было серьезных симптомов заболевания. Однако о состоянии здоровья члена королевской семьи на данный момент не сообщается.Накануне наследник британского престола принял участие в приеме в Британском музее, сообщает телеканал. Его сопровождала супруга Камилла. В мероприятии среди прочих также принимали участие глава МВД страны Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, которые контактировали с принцем.
https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766567492.html
https://ria.ru/20220117/dopros-1768140732.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/34/1560893406_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_6dbfa39c39aaa244f7fab7c2556a2d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, чарльз, принц уэльский, коронавирус covid-19
15:09 10.02.2022 (обновлено: 16:40 10.02.2022)
 
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Принц Уэльский Чарльз заразился коронавирусом и соблюдает изоляцию

© Prakash SinghБританский принц Чарльз в Индии. 13 ноября 2019
Британский принц Чарльз в Индии. 13 ноября 2019
© Prakash Singh
Британский принц Чарльз в Индии. 13 ноября 2019
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Наследник британского престола 73-летний принц Чарльз заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию, говорится в заявлении принца Уэльского и герцогини Корнуэльской.
"Сегодня утром тест на COVID-19 принца Уэльского оказался положительным, он самоизолировался", - сказано в заявлении в Twitter. Сообщается, что он расстроен в связи с тем, что не сможет посетить запланированные на четверг мероприятия, и постарается перенести их на как можно ближайшее время.
Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Швеции Сильвия - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 17:44Распространение коронавируса
Король и королева Швеции заразились коронавирусом
Чарльз заболел COVID-19 уже второй раз. Ранее он перенес коронавирус в марте 2020 года.
По информации телеканала Sky News, коронавирус у принца Уэльского выявили в ходе стандартной проверки. Предположительно, перед проведением теста у него не было серьезных симптомов заболевания. Однако о состоянии здоровья члена королевской семьи на данный момент не сообщается.
Накануне наследник британского престола принял участие в приеме в Британском музее, сообщает телеканал. Его сопровождала супруга Камилла. В мероприятии среди прочих также принимали участие глава МВД страны Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, которые контактировали с принцем.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 04:25Распространение коронавируса
СМИ: премьера Великобритании допросили из-за вечеринок во время локдауна
 
Распространение коронавирусаВ миреВеликобританияЧарльз, принц УэльскийКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала