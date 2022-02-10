https://ria.ru/20220210/koronavirusom-1772092545.html
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.02.2022
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Наследник британского престола 73-летний принц Чарльз заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию, говорится в заявлении принца Уэльского и герцогини... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:09
2022-02-10T15:09
2022-02-10T16:40
распространение коронавируса
в мире
великобритания
чарльз, принц уэльский
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Наследник британского престола 73-летний принц Чарльз заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию, говорится в заявлении принца Уэльского и герцогини Корнуэльской."Сегодня утром тест на COVID-19 принца Уэльского оказался положительным, он самоизолировался", - сказано в заявлении в Twitter. Сообщается, что он расстроен в связи с тем, что не сможет посетить запланированные на четверг мероприятия, и постарается перенести их на как можно ближайшее время.Чарльз заболел COVID-19 уже второй раз. Ранее он перенес коронавирус в марте 2020 года.По информации телеканала Sky News, коронавирус у принца Уэльского выявили в ходе стандартной проверки. Предположительно, перед проведением теста у него не было серьезных симптомов заболевания. Однако о состоянии здоровья члена королевской семьи на данный момент не сообщается.Накануне наследник британского престола принял участие в приеме в Британском музее, сообщает телеканал. Его сопровождала супруга Камилла. В мероприятии среди прочих также принимали участие глава МВД страны Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, которые контактировали с принцем.
https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766567492.html
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в мире, великобритания, чарльз, принц уэльский, коронавирус covid-19
15:09 10.02.2022 (обновлено: 16:40 10.02.2022)
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Принц Уэльский Чарльз заразился коронавирусом и соблюдает изоляцию