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https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772121198.html
Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом
Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.02.2022
Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал РИА Новости, что у него положительный тест на коронавирус, однако чувствует он себя неплохо. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:08
2022-02-10T17:08
распространение коронавируса
политика
здоровье - общество
алексей нечаев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
партия "новые люди"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал РИА Новости, что у него положительный тест на коронавирус, однако чувствует он себя неплохо."Решил вчера сделать тест (на коронавирус), тест пришел положительный. Сижу дома", - сказал Нечаев.Политик подчеркнул, что в целом самочувствие неплохое, чувствует запахи, температуры нет. "Пью чай и витамины", - добавил он.
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политика, здоровье - общество, алексей нечаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, партия "новые люди"
17:08 10.02.2022
 
Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом

Лидер партии "Новые люди" Нечаев получил положительный тест на коронавирус

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОснователь партии "Новые люди", президент Faberlic Алексей Нечаев
Основатель партии Новые люди, президент Faberlic Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Основатель партии "Новые люди", президент Faberlic Алексей Нечаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал РИА Новости, что у него положительный тест на коронавирус, однако чувствует он себя неплохо.
"Решил вчера сделать тест (на коронавирус), тест пришел положительный. Сижу дома", - сказал Нечаев.
Политик подчеркнул, что в целом самочувствие неплохое, чувствует запахи, температуры нет. "Пью чай и витамины", - добавил он.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
03:27Распространение коронавируса
"Ъ": Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом
 
Распространение коронавирусаПолитикаЗдоровье - ОбществоАлексей НечаевКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПартия "Новые люди"
 
 
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