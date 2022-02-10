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Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом
Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.02.2022
Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал РИА Новости, что у него положительный тест на коронавирус, однако чувствует он себя неплохо. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:08
2022-02-10T17:08
2022-02-10T17:08
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал РИА Новости, что у него положительный тест на коронавирус, однако чувствует он себя неплохо."Решил вчера сделать тест (на коронавирус), тест пришел положительный. Сижу дома", - сказал Нечаев.Политик подчеркнул, что в целом самочувствие неплохое, чувствует запахи, температуры нет. "Пью чай и витамины", - добавил он.
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политика, здоровье - общество, алексей нечаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, партия "новые люди"
Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом
Лидер партии "Новые люди" Нечаев получил положительный тест на коронавирус