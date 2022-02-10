https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772121198.html

Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом

Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.02.2022

Лидер "Новых людей" Нечаев заразился коронавирусом

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал РИА Новости, что у него положительный тест на коронавирус, однако чувствует он себя неплохо. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:08

2022-02-10T17:08

2022-02-10T17:08

распространение коронавируса

политика

здоровье - общество

алексей нечаев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

партия "новые люди"

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал РИА Новости, что у него положительный тест на коронавирус, однако чувствует он себя неплохо."Решил вчера сделать тест (на коронавирус), тест пришел положительный. Сижу дома", - сказал Нечаев.Политик подчеркнул, что в целом самочувствие неплохое, чувствует запахи, температуры нет. "Пью чай и витамины", - добавил он.

https://ria.ru/20220210/sekret-1771981679.html

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политика, здоровье - общество, алексей нечаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, партия "новые люди"