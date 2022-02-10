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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772088289.html
Инфекционист дал прогноз по стабилизации ситуации с COVID-19
Инфекционист дал прогноз по стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
Инфекционист дал прогноз по стабилизации ситуации с COVID-19
Данные о заболеваемости COVID-19 в Москве говорят о движении к стабилизации в стране, такая динамика наблюдалась в прошлые волны, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:56
2022-02-10T15:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
россия
москва
коронавирус covid-19
сергей вознесенский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Данные о заболеваемости COVID-19 в Москве говорят о движении к стабилизации в стране, такая динамика наблюдалась в прошлые волны, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что из-за штамма "омикрон" наблюдается значительный подъем заболеваемости, который отслеживается во всех странах мира, Россия не исключение."Из относительно умеренно благоприятных критериев я бы, наверное, выделил то, что среди тех почти 200 тысяч новых случаев заболевания, Москва – это чуть более 10%, а с предыдущими волнами, если проводить определенную корреляцию, то когда инфекция уходила из Москвы в регионы, это чаще всего говорило о каком-то намеке на приближение стабилизации заболеваемости и снижения этого показателя", - сказал Вознесенский.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, москва, коронавирус covid-19, сергей вознесенский
14:56 10.02.2022 (обновлено: 15:06 10.02.2022)
 
Инфекционист дал прогноз по стабилизации ситуации с COVID-19

Инфекционист Вознесенский: ситуация с COVID-19 в России движется к стабилизации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди к врачам в Омске из-за роста числа заболевших COVID-19.
Люди стоят в очереди к врачам в Омске из-за роста числа заболевших COVID-19. - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Люди стоят в очереди к врачам в Омске из-за роста числа заболевших COVID-19.
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Данные о заболеваемости COVID-19 в Москве говорят о движении к стабилизации в стране, такая динамика наблюдалась в прошлые волны, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Он отметил, что из-за штамма "омикрон" наблюдается значительный подъем заболеваемости, который отслеживается во всех странах мира, Россия не исключение.
"Из относительно умеренно благоприятных критериев я бы, наверное, выделил то, что среди тех почти 200 тысяч новых случаев заболевания, Москва – это чуть более 10%, а с предыдущими волнами, если проводить определенную корреляцию, то когда инфекция уходила из Москвы в регионы, это чаще всего говорило о каком-то намеке на приближение стабилизации заболеваемости и снижения этого показателя", - сказал Вознесенский.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваКоронавирус COVID-19Сергей Вознесенский
 
 
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