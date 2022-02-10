https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772088289.html

Инфекционист дал прогноз по стабилизации ситуации с COVID-19

Инфекционист дал прогноз по стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

Инфекционист дал прогноз по стабилизации ситуации с COVID-19

Данные о заболеваемости COVID-19 в Москве говорят о движении к стабилизации в стране, такая динамика наблюдалась в прошлые волны, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:56

2022-02-10T14:56

2022-02-10T15:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

россия

москва

коронавирус covid-19

сергей вознесенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771481615_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_e1635f20537d4d1330fa85e6c42deb48.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Данные о заболеваемости COVID-19 в Москве говорят о движении к стабилизации в стране, такая динамика наблюдалась в прошлые волны, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что из-за штамма "омикрон" наблюдается значительный подъем заболеваемости, который отслеживается во всех странах мира, Россия не исключение."Из относительно умеренно благоприятных критериев я бы, наверное, выделил то, что среди тех почти 200 тысяч новых случаев заболевания, Москва – это чуть более 10%, а с предыдущими волнами, если проводить определенную корреляцию, то когда инфекция уходила из Москвы в регионы, это чаще всего говорило о каком-то намеке на приближение стабилизации заболеваемости и снижения этого показателя", - сказал Вознесенский.

https://ria.ru/20220128/omikron-1769975383.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, москва, коронавирус covid-19, сергей вознесенский