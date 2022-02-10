https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772070014.html

Липецкий губернатор Артамонов заболел COVID-19

Липецкий губернатор Артамонов заболел COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

Липецкий губернатор Артамонов заболел COVID-19

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что заболел COVID-19, но чувствует себя неплохо. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:58

2022-02-10T13:58

2022-02-10T14:02

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

липецкая область

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что заболел COVID-19, но чувствует себя неплохо."Дорогие друзья! COVID пришел и ко мне. Чувствую себя неплохо, перешел на удаленную работу. Надеюсь, что на следующей неделе вернусь на работу очно", - говорит Артамонов на видео.В феврале прошлого года Артамонов рассказал, что привился вакциной "Спутник V", а 1 ноября заявил о прохождении ревакцинации.

https://ria.ru/20220209/rashkin-1771833532.html

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общество, коронавирус в россии, липецкая область, игорь артамонов