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Липецкий губернатор Артамонов заболел COVID-19
Липецкий губернатор Артамонов заболел COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
Липецкий губернатор Артамонов заболел COVID-19
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что заболел COVID-19, но чувствует себя неплохо. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:58
2022-02-10T14:02
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что заболел COVID-19, но чувствует себя неплохо."Дорогие друзья! COVID пришел и ко мне. Чувствую себя неплохо, перешел на удаленную работу. Надеюсь, что на следующей неделе вернусь на работу очно", - говорит Артамонов на видео.В феврале прошлого года Артамонов рассказал, что привился вакциной "Спутник V", а 1 ноября заявил о прохождении ревакцинации.
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общество, коронавирус в россии, липецкая область, игорь артамонов
13:58 10.02.2022 (обновлено: 14:02 10.02.2022)
 
Липецкий губернатор Артамонов заболел COVID-19

Липецкий губернатор Артамонов заболел COVID-19, но чувствует себя неплохо

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что заболел COVID-19, но чувствует себя неплохо.
"Дорогие друзья! COVID пришел и ко мне. Чувствую себя неплохо, перешел на удаленную работу. Надеюсь, что на следующей неделе вернусь на работу очно", - говорит Артамонов на видео.
В феврале прошлого года Артамонов рассказал, что привился вакциной "Спутник V", а 1 ноября заявил о прохождении ревакцинации.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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