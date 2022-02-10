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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772048223.html
В московском оперштабе объяснили рост числа новых случаев COVID-19
В московском оперштабе объяснили рост числа новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
В московском оперштабе объяснили рост числа новых случаев COVID-19
Рост заболеваемости COVID-19 связан с изменениями порядка ведения статистики новых случаев, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:36
2022-02-10T13:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 связан с изменениями порядка ведения статистики новых случаев, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Теперь к ежедневному учету &lt;...&gt; наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках (в отделениях для приема горожан с симптомами ОРВИ) исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования", — уточняется в релизе.Это сделано в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача от 4 февраля. В Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика новой коронавирусной инфекции" внесли соответствующие изменения, вступившие в силу 6 февраля.Отмечается, что при сохранении прежней методики сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости. Отдельно подчеркивается, что алгоритм лечения остался прежним. Также в оперштабе напомнили, что середина недели традиционно сопровождается ростом числа новых случаев. Понедельник и вторник — зачастую "пиковые" дни по обращению жителей в медицинские организации после выходных. А результаты тестов поступают к среде-четвергу, тогда же наблюдаются "всплески". За прошедшие сутки в России зарегистрировали 197 076 новых пациентов с SARS-CoV-2, умер 701 человек. За всю пандемию инфицированными оказались более 13,5 миллиона, скончались свыше 338 тысяч.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
12:36 10.02.2022 (обновлено: 13:36 10.02.2022)
 
В московском оперштабе объяснили рост числа новых случаев COVID-19

Оперштаб Москвы: произошли изменения в порядке учета новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт экспресс-тестирования на Covid-19 в ГУМе
Пункт экспресс-тестирования на Covid-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пункт экспресс-тестирования на Covid-19 в ГУМе
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 связан с изменениями порядка ведения статистики новых случаев, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Теперь к ежедневному учету <...> наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках (в отделениях для приема горожан с симптомами ОРВИ) исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования", — уточняется в релизе.
Врач в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
12:03Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 19 446 пациентов с COVID-19
Это сделано в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача от 4 февраля. В Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика новой коронавирусной инфекции" внесли соответствующие изменения, вступившие в силу 6 февраля.
Отмечается, что при сохранении прежней методики сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости. Отдельно подчеркивается, что алгоритм лечения остался прежним.
Также в оперштабе напомнили, что середина недели традиционно сопровождается ростом числа новых случаев. Понедельник и вторник — зачастую "пиковые" дни по обращению жителей в медицинские организации после выходных. А результаты тестов поступают к среде-четвергу, тогда же наблюдаются "всплески".
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 197 076 новых пациентов с SARS-CoV-2, умер 701 человек. За всю пандемию инфицированными оказались более 13,5 миллиона, скончались свыше 338 тысяч.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
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