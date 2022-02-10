https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772046952.html

Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 10.02.2022

Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Рост заболеваемости COVID в Москве продолжится до конца февраля и, возможно, в марте, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, отметив, РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:32

2022-02-10T12:32

2022-02-10T12:34

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID в Москве продолжится до конца февраля и, возможно, в марте, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, отметив, что понижение заболеваемости на несколько тысяч лишь "пила", после которой идет повышение.За последние сутки в Москве было выявлено 22 747 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, накануне был выявлен 11 521 новый случай."У нас общая тенденция все равно к повышению. Да, была "пила", то вверх, то вниз, но в общем и целом у нас повышение. До конца месяца повышение будет продолжаться. У нас если снижается на несколько тысяч, сразу говорят, что пик перевалили, но ничего подобного",- сказал Малышев, комментируя этот двукратный рост заболеваемости в Москве.Он также добавил, что подобная ситуация по заболеваемости может продолжиться и в марте."Посмотрим, и в марте ещё тоже может быть. Или может быть снижение, а потом опять повышение",- сказал инфекционист.

https://ria.ru/20220210/otchet-1772010549.html

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