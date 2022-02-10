Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772046952.html
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 10.02.2022
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Рост заболеваемости COVID в Москве продолжится до конца февраля и, возможно, в марте, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, отметив, РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:32
2022-02-10T12:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b25b2a022812c8781d60c2c456358f40.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID в Москве продолжится до конца февраля и, возможно, в марте, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, отметив, что понижение заболеваемости на несколько тысяч лишь "пила", после которой идет повышение.За последние сутки в Москве было выявлено 22 747 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, накануне был выявлен 11 521 новый случай."У нас общая тенденция все равно к повышению. Да, была "пила", то вверх, то вниз, но в общем и целом у нас повышение. До конца месяца повышение будет продолжаться. У нас если снижается на несколько тысяч, сразу говорят, что пик перевалили, но ничего подобного",- сказал Малышев, комментируя этот двукратный рост заболеваемости в Москве.Он также добавил, что подобная ситуация по заболеваемости может продолжиться и в марте."Посмотрим, и в марте ещё тоже может быть. Или может быть снижение, а потом опять повышение",- сказал инфекционист.
https://ria.ru/20220210/otchet-1772010549.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461210_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9456c2d431edf833b16470f434d4fb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
12:32 10.02.2022 (обновлено: 12:34 10.02.2022)
 
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист Малышев: рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продлиться по март

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID в Москве продолжится до конца февраля и, возможно, в марте, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, отметив, что понижение заболеваемости на несколько тысяч лишь "пила", после которой идет повышение.
За последние сутки в Москве было выявлено 22 747 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, накануне был выявлен 11 521 новый случай.
"У нас общая тенденция все равно к повышению. Да, была "пила", то вверх, то вниз, но в общем и целом у нас повышение. До конца месяца повышение будет продолжаться. У нас если снижается на несколько тысяч, сразу говорят, что пик перевалили, но ничего подобного",- сказал Малышев, комментируя этот двукратный рост заболеваемости в Москве.
Он также добавил, что подобная ситуация по заболеваемости может продолжиться и в марте.
"Посмотрим, и в марте ещё тоже может быть. Или может быть снижение, а потом опять повышение",- сказал инфекционист.
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10:13Распространение коронавируса
Посол России рассказал о первом отчете иностранной делегации о "Спутнике V"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала