https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772042961.html

В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Московской области число выявленных заражённых коронавирусом увеличилось на 7611, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:16

2022-02-10T12:16

2022-02-10T12:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

общество

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области число выявленных заражённых коронавирусом увеличилось на 7611, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 7611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 36 человек.Днём ранее количество новых заражённых за сутки составляло 11 956.

московская область (подмосковье)

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