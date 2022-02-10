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В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки в Московской области число выявленных заражённых коронавирусом увеличилось на 7611, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:16
2022-02-10T12:16
2022-02-10T12:16
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области число выявленных заражённых коронавирусом увеличилось на 7611, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 7611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 36 человек.Днём ранее количество новых заражённых за сутки составляло 11 956.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы
В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 7611 новых случаев заражения коронавирусом