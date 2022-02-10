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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772042961.html
В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки в Московской области число выявленных заражённых коронавирусом увеличилось на 7611, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:16
2022-02-10T12:16
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области число выявленных заражённых коронавирусом увеличилось на 7611, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 7611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 36 человек.Днём ранее количество новых заражённых за сутки составляло 11 956.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы
12:16 10.02.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 7611 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области число выявленных заражённых коронавирусом увеличилось на 7611, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 7611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 36 человек.
Днём ранее количество новых заражённых за сутки составляло 11 956.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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