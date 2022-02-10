https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772041729.html

В Москве за сутки госпитализировали 1374 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1374 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1374 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 22747 случаев COVID-19, умерло 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:11

2022-02-10T12:11

2022-02-10T12:11

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 22747 случаев COVID-19, умерло 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 22747, госпитализировано - 1374 человека, выздоровело - 24364 человека, 84 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице. Накануне было выявлено 11521 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 558 503 случая коронавируса, выздоровели 2 118 897 человек, умерли 39 768 человек.

https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771079571.html

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