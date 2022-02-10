https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772039241.html

В России за сутки госпитализировали 19 446 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 19 446 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

В России за сутки госпитализировали 19 446 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в российские больницы попали более 19 тысяч человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:03

2022-02-10T12:03

2022-02-10T13:18

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в российские больницы попали более 19 тысяч человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <...> составило 19 446 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,63 процента", — сказано в сообщении.Снижение отмечено в 51 регионе, увеличение — в 32, ситуация не изменилась в двух.За 24 часа в России выявили 197 076 новых случая COVID-19, умер 701 человек. Рост статистики по заболеваемости в оперштабе объяснили тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Больше всего новых пациентов в Москве (22 747, вчера было 11 521), Санкт-Петербурге (21 644) и Подмосковье (7611); меньше всего — на Чукотке (54). В 84 субъектах зарегистрирован омикрон-штамм.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 399 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.

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