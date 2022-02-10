https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772038626.html

В России за сутки выздоровели 106 092 человека после COVID-19

В России за сутки выздоровели 106 092 человека после COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

В России за сутки выздоровели 106 092 человека после COVID-19

Более 106 тысяч человек выздоровели от коронавируса в России за сутки, это на 9,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:02

2022-02-10T12:02

2022-02-10T12:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 106 тысяч человек выздоровели от коронавируса в России за сутки, это на 9,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 106 092 человека, или на 9,2% больше в сравнении с 9 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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