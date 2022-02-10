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В России за сутки выздоровели 106 092 человека после COVID-19
В России за сутки выздоровели 106 092 человека после COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
В России за сутки выздоровели 106 092 человека после COVID-19
Более 106 тысяч человек выздоровели от коронавируса в России за сутки, это на 9,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:02
2022-02-10T12:02
2022-02-10T12:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 106 тысяч человек выздоровели от коронавируса в России за сутки, это на 9,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 106 092 человека, или на 9,2% больше в сравнении с 9 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выздоровели 106 092 человека после COVID-19
В России за сутки выздоровели 106 092 человека после COVID-19
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 106 тысяч человек выздоровели от коронавируса в России за сутки, это на 9,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 106 092 человека, или на 9,2% больше в сравнении с 9 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.