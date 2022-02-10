В МИД Венгрии призвали любыми способами избежать конфликта России и Запада
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал любыми способами избежать конфликта России и Запада
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал сделать все возможное для того, чтобы избежать "новой холодной войны" и конфликта между Россией и Западом.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать худшего сценария. Мы должны вкладываться в дипломатию. Мы должны вкладываться в диалог. Вот почему мы призываем, просим Российскую Федерацию и наших западных союзников, большие страны, сильные страны не терять надежды на мирное урегулирование. Для нас, довольно небольших центральноевропейских стран, это может быть крайне опасно, если дойдёт до насилия. Так что давайте избегать худшего сценария любыми способами", - заявил Сийярто в эфире телеканала Euronews.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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