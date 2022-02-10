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Липецкая область
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Липецкие власти выделят дополнительные средства на капремонт жилых домов
Липецкие власти выделят дополнительные средства на капремонт жилых домов - РИА Новости, 10.02.2022
Липецкие власти выделят дополнительные средства на капремонт жилых домов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил выделить дополнительно 350 миллионов рублей из регионального бюджета на капитальный ремонт 50... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:14
2022-02-10T17:14
липецкая область
липецкая область
общество
жилье
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил выделить дополнительно 350 миллионов рублей из регионального бюджета на капитальный ремонт 50 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба областной администрации.С этой инициативой глава региона обратился к областным депутатам в ходе заседания экономического комитета. Предложение губернатора было одобрено, и вступит в силу после рассмотрения на ближайшей сессии регионального парламента.Он отметил, что по результатам обследования 363 многоквартирных домов, проведенного Фондом капитального ремонта Липецкой области в 2021 году, был определён жилфонд, который находится в критическом состоянии. Его износ достигает порядка 60%. По заключению специалистов, капремонт в этих домах необходимо провести в ближайшее время. Это позволит избежать их перехода в статус аварийных и сэкономить 8,6 миллиардов рублей, требуемых на расселение жильцов.
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липецкая область, общество, жилье, игорь артамонов
17:14 10.02.2022
 

Липецкие власти выделят дополнительные средства на капремонт жилых домов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил выделить дополнительно 350 миллионов рублей из регионального бюджета на капитальный ремонт 50 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба областной администрации.
С этой инициативой глава региона обратился к областным депутатам в ходе заседания экономического комитета. Предложение губернатора было одобрено, и вступит в силу после рассмотрения на ближайшей сессии регионального парламента.
"Обеспечение жителей региона достойными условиями проживания – одна из приоритетных социально значимых задач. Мы планируем работать в этом направлении, обязательно учитывая мнения и предложения собственников", – сказал руководитель Липецкой области.
Он отметил, что по результатам обследования 363 многоквартирных домов, проведенного Фондом капитального ремонта Липецкой области в 2021 году, был определён жилфонд, который находится в критическом состоянии. Его износ достигает порядка 60%. По заключению специалистов, капремонт в этих домах необходимо провести в ближайшее время. Это позволит избежать их перехода в статус аварийных и сэкономить 8,6 миллиардов рублей, требуемых на расселение жильцов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Липецкая областьЛипецкая областьОбществоЖильеИгорь Артамонов
 
 
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