https://ria.ru/20220210/kapremont-1772123634.html

Липецкие власти выделят дополнительные средства на капремонт жилых домов

Липецкие власти выделят дополнительные средства на капремонт жилых домов - РИА Новости, 10.02.2022

Липецкие власти выделят дополнительные средства на капремонт жилых домов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил выделить дополнительно 350 миллионов рублей из регионального бюджета на капитальный ремонт 50... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:14

2022-02-10T17:14

2022-02-10T17:14

липецкая область

липецкая область

общество

жилье

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил выделить дополнительно 350 миллионов рублей из регионального бюджета на капитальный ремонт 50 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба областной администрации.С этой инициативой глава региона обратился к областным депутатам в ходе заседания экономического комитета. Предложение губернатора было одобрено, и вступит в силу после рассмотрения на ближайшей сессии регионального парламента.Он отметил, что по результатам обследования 363 многоквартирных домов, проведенного Фондом капитального ремонта Липецкой области в 2021 году, был определён жилфонд, который находится в критическом состоянии. Его износ достигает порядка 60%. По заключению специалистов, капремонт в этих домах необходимо провести в ближайшее время. Это позволит избежать их перехода в статус аварийных и сэкономить 8,6 миллиардов рублей, требуемых на расселение жильцов.

https://ria.ru/20220207/kompensatsiya-1771523838.html

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липецкая область, общество, жилье, игорь артамонов