https://ria.ru/20220210/indiya-1772007300.html
Российский посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере ВТС
Российский посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере ВТС - РИА Новости, 10.02.2022
Российский посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере ВТС
Россия остается главным партнером Индии в оборонной сфере, у Москвы "много чего в загашнике" для Нью-Дели в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:49
2022-02-10T09:49
2022-02-10T09:49
россия
индия
в мире
денис алипов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия остается главным партнером Индии в оборонной сфере, у Москвы "много чего в загашнике" для Нью-Дели в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов."Россия по-прежнему остается главным партнером Индии в оборонной сфере. Со времен Советского Союза мы осуществляем с Индией самое тесное и чрезвычайно масштабное сотрудничество в военно-технической области. На данном этапе мы уже не просто продаем вооружения, а передаем технологии его производства", - сказал Алипов.По его словам, по сотрудничеству в оборонной сфере с Индией "мало кто, да, пожалуй, никто не предлагает индийцам технологии в такой степени, как мы".Посол напомнил, что Россия сотрудничает с Индией в рамках запущенных индийской стороной программ "Делай в Индии" (Make in India) и "Самодостаточная Индия"."Такой новый проект, как производство автоматов АК-203, тоже можно рассматривать в этом контексте. У нас много чего в загашнике имеется для индийцев. Так что военно-техническое сотрудничество у нас очень масштабное. Перспективы большие, планы большие. Оно таковым и останется на ближайшую и среднесрочную перспективу", - подчеркнул Алипов.
https://ria.ru/20220210/indiya-1772005731.html
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россия, индия, в мире, денис алипов
Российский посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере ВТС
Посол Алипов о сотрудничестве с Индией в ВТС: для Дели есть "много чего в загашнике"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия остается главным партнером Индии в оборонной сфере, у Москвы "много чего в загашнике" для Нью-Дели в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
"Россия по-прежнему остается главным партнером Индии
в оборонной сфере. Со времен Советского Союза мы осуществляем с Индией самое тесное и чрезвычайно масштабное сотрудничество в военно-технической области. На данном этапе мы уже не просто продаем вооружения, а передаем технологии его производства", - сказал Алипов
.
По его словам, по сотрудничеству в оборонной сфере с Индией "мало кто, да, пожалуй, никто не предлагает индийцам технологии в такой степени, как мы".
Посол напомнил, что Россия
сотрудничает с Индией в рамках запущенных индийской стороной программ "Делай в Индии" (Make in India) и "Самодостаточная Индия".
"Такой новый проект, как производство автоматов АК-203, тоже можно рассматривать в этом контексте. У нас много чего в загашнике имеется для индийцев. Так что военно-техническое сотрудничество у нас очень масштабное. Перспективы большие, планы большие. Оно таковым и останется на ближайшую и среднесрочную перспективу", - подчеркнул Алипов.