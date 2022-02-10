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Индия обозначила интерес к Северному морскому пути, заявил посол
Индия обозначила интерес к Северному морскому пути, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2022
Индия обозначила интерес к Северному морскому пути, заявил посол
Индия отчетливо обозначила свой интерес к Северному морскому пути, Москва и Нью-Дели будут сотрудничать по этому направлению, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:37
2022-02-10T10:21
экономика
россия
азия
суэцкий канал
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
индия
денис алипов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Индия отчетливо обозначила свой интерес к Северному морскому пути, Москва и Нью-Дели будут сотрудничать по этому направлению, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.Как отметил российский посол, весьма перспективное взаимодействие между Россией и Индией может быть в развитии морских торговых путей, также сейчас предпринимаются усилия по запуску морской артерии Владивосток-Ченнаи."Несомненный интерес индийская сторона демонстрирует к Северному морскому пути... Интерес индийцев несомненен. Он отчетливо обозначен. Конкретно мы пока, насколько мне известно, не взаимодействуем, но сотрудничество на этом направлении с Индией, я уверен, будет", - сказал Алипов.Как подчеркнул российский посол, РФ планирует, что к 2035 году СМП станет глобальным транспортным коридором, который свяжет Азиатско-Тихоокеанский регион с Европой и обеспечит эффективную и безопасную транспортировку грузов. "Он на 40% короче маршрута через Суэцкий канал и позволяет преодолеть путь от крупнейших портов Азиатско-Тихоокеанского региона до Роттердама на восемь суток быстрее", - добавил собеседник агентства.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.Госкорпорация "Росатом", которая является инфраструктурным оператором Севморпути с 2018 года, ранее отчиталась о перевыполнении показателей проекта за прошлый год: объем грузоперевозок по итогам 2021 года вырос на 6,5% и составил почти 35 миллионов тонн против целевых 32 миллионов тонн.
https://ria.ru/20220210/aes-1772002833.html
https://ria.ru/20210904/kanal-1748682308.html
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экономика, россия, азия, суэцкий канал, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", индия, денис алипов
09:37 10.02.2022 (обновлено: 10:21 10.02.2022)
 
Индия обозначила интерес к Северному морскому пути, заявил посол

Посол Алипов: Россия и Индия будут сотрудничать по теме Северного морского пути

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике ИндииПосол России в Индии Денис Алипов
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Индии
Посол России в Индии Денис Алипов . Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Индия отчетливо обозначила свой интерес к Северному морскому пути, Москва и Нью-Дели будут сотрудничать по этому направлению, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Как отметил российский посол, весьма перспективное взаимодействие между Россией и Индией может быть в развитии морских торговых путей, также сейчас предпринимаются усилия по запуску морской артерии Владивосток-Ченнаи.
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"Несомненный интерес индийская сторона демонстрирует к Северному морскому пути... Интерес индийцев несомненен. Он отчетливо обозначен. Конкретно мы пока, насколько мне известно, не взаимодействуем, но сотрудничество на этом направлении с Индией, я уверен, будет", - сказал Алипов.
Как подчеркнул российский посол, РФ планирует, что к 2035 году СМП станет глобальным транспортным коридором, который свяжет Азиатско-Тихоокеанский регион с Европой и обеспечит эффективную и безопасную транспортировку грузов. "Он на 40% короче маршрута через Суэцкий канал и позволяет преодолеть путь от крупнейших портов Азиатско-Тихоокеанского региона до Роттердама на восемь суток быстрее", - добавил собеседник агентства.
Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
Госкорпорация "Росатом", которая является инфраструктурным оператором Севморпути с 2018 года, ранее отчиталась о перевыполнении показателей проекта за прошлый год: объем грузоперевозок по итогам 2021 года вырос на 6,5% и составил почти 35 миллионов тонн против целевых 32 миллионов тонн.
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ЭкономикаРоссияАзияСуэцкий каналГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ИндияДенис Алипов
 
 
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