https://ria.ru/20220210/indiya-1772005394.html

Индия обозначила интерес к Северному морскому пути, заявил посол

Индия обозначила интерес к Северному морскому пути, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2022

Индия обозначила интерес к Северному морскому пути, заявил посол

Индия отчетливо обозначила свой интерес к Северному морскому пути, Москва и Нью-Дели будут сотрудничать по этому направлению, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:37

2022-02-10T09:37

2022-02-10T10:21

экономика

россия

азия

суэцкий канал

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

индия

денис алипов

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Индия отчетливо обозначила свой интерес к Северному морскому пути, Москва и Нью-Дели будут сотрудничать по этому направлению, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.Как отметил российский посол, весьма перспективное взаимодействие между Россией и Индией может быть в развитии морских торговых путей, также сейчас предпринимаются усилия по запуску морской артерии Владивосток-Ченнаи."Несомненный интерес индийская сторона демонстрирует к Северному морскому пути... Интерес индийцев несомненен. Он отчетливо обозначен. Конкретно мы пока, насколько мне известно, не взаимодействуем, но сотрудничество на этом направлении с Индией, я уверен, будет", - сказал Алипов.Как подчеркнул российский посол, РФ планирует, что к 2035 году СМП станет глобальным транспортным коридором, который свяжет Азиатско-Тихоокеанский регион с Европой и обеспечит эффективную и безопасную транспортировку грузов. "Он на 40% короче маршрута через Суэцкий канал и позволяет преодолеть путь от крупнейших портов Азиатско-Тихоокеанского региона до Роттердама на восемь суток быстрее", - добавил собеседник агентства.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.Госкорпорация "Росатом", которая является инфраструктурным оператором Севморпути с 2018 года, ранее отчиталась о перевыполнении показателей проекта за прошлый год: объем грузоперевозок по итогам 2021 года вырос на 6,5% и составил почти 35 миллионов тонн против целевых 32 миллионов тонн.

https://ria.ru/20220210/aes-1772002833.html

https://ria.ru/20210904/kanal-1748682308.html

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азия

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экономика, россия, азия, суэцкий канал, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", индия, денис алипов