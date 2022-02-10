Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/indiya-1772000457.html
Посол России рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией
Посол России рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией - РИА Новости, 10.02.2022
Посол России рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией
Угрозы санкций США в адрес Индии из-за закупок ЗРК С-400 никак не повлияли и не повлияют на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере военно-технического... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:06
2022-02-10T09:06
в мире
индия
россия
сша
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577588546_0:172:3308:2033_1920x0_80_0_0_9de47cb8fe180c665beaedf2abda7563.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Угрозы санкций США в адрес Индии из-за закупок ЗРК С-400 никак не повлияли и не повлияют на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США находится в контакте с властями Индии по возможности введения санкций в связи с поставками стране российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ на это официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, в том числе в сфере оборонных закупок."Пока они (угрозы США в адрес Индии - ред.) никак не повлияли. Я полагаю, что и не повлияют", - сказал Алипов.Как подчеркнул посол, индийцы неоднократно говорили о том, что сделка с Россией по С-400 соответствует интересам ее безопасности, что Индия проводит независимую внешнюю политику и негативно воспринимает давление, которое на нее оказывается."Сделка по С-400 является делом наших двух стран и никого более. Поэтому нет никаких оснований полагать, что индийская позиция изменится в будущем. Этот проект осуществляется. Поставки осуществляются", - добавил Алипов.Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Как сообщали индийские СМИ, развертывание первого полка зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индии завершится в апреле.
https://ria.ru/20220206/vaktsina-1771355147.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577588546_362:0:3073:2033_1920x0_80_0_0_934477fdc69c001deda0e1e9ed5f3612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, сша, с-400 «триумф»
09:06 10.02.2022
 
Посол России рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией

Посол России Алипов: угрозы санкций США против Индии не влияют на сотрудничество

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Угрозы санкций США в адрес Индии из-за закупок ЗРК С-400 никак не повлияли и не повлияют на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США находится в контакте с властями Индии по возможности введения санкций в связи с поставками стране российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ на это официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, в том числе в сфере оборонных закупок.
"Пока они (угрозы США в адрес Индии - ред.) никак не повлияли. Я полагаю, что и не повлияют", - сказал Алипов.
Как подчеркнул посол, индийцы неоднократно говорили о том, что сделка с Россией по С-400 соответствует интересам ее безопасности, что Индия проводит независимую внешнюю политику и негативно воспринимает давление, которое на нее оказывается.
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 19:10Распространение коронавируса
В Индии зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт", сообщили в РФПИ
"Сделка по С-400 является делом наших двух стран и никого более. Поэтому нет никаких оснований полагать, что индийская позиция изменится в будущем. Этот проект осуществляется. Поставки осуществляются", - добавил Алипов.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Как сообщали индийские СМИ, развертывание первого полка зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индии завершится в апреле.
 
В миреИндияРоссияСШАС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала