Посол России рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией
Посол России Алипов: угрозы санкций США против Индии не влияют на сотрудничество
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Угрозы санкций США в адрес Индии из-за закупок ЗРК С-400 никак не повлияли и не повлияют на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США находится в контакте с властями Индии по возможности введения санкций в связи с поставками стране российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ на это официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, в том числе в сфере оборонных закупок.
"Пока они (угрозы США в адрес Индии - ред.) никак не повлияли. Я полагаю, что и не повлияют", - сказал Алипов.
Как подчеркнул посол, индийцы неоднократно говорили о том, что сделка с Россией по С-400 соответствует интересам ее безопасности, что Индия проводит независимую внешнюю политику и негативно воспринимает давление, которое на нее оказывается.
"Сделка по С-400 является делом наших двух стран и никого более. Поэтому нет никаких оснований полагать, что индийская позиция изменится в будущем. Этот проект осуществляется. Поставки осуществляются", - добавил Алипов.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Как сообщали индийские СМИ, развертывание первого полка зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индии завершится в апреле.