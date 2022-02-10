https://ria.ru/20220210/indiya-1772000457.html

Посол России рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией

Посол России рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией - РИА Новости, 10.02.2022

Посол России рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией

Угрозы санкций США в адрес Индии из-за закупок ЗРК С-400 никак не повлияли и не повлияют на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере военно-технического... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:06

2022-02-10T09:06

2022-02-10T09:06

в мире

индия

россия

сша

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Угрозы санкций США в адрес Индии из-за закупок ЗРК С-400 никак не повлияли и не повлияют на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США находится в контакте с властями Индии по возможности введения санкций в связи с поставками стране российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ на это официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, в том числе в сфере оборонных закупок."Пока они (угрозы США в адрес Индии - ред.) никак не повлияли. Я полагаю, что и не повлияют", - сказал Алипов.Как подчеркнул посол, индийцы неоднократно говорили о том, что сделка с Россией по С-400 соответствует интересам ее безопасности, что Индия проводит независимую внешнюю политику и негативно воспринимает давление, которое на нее оказывается."Сделка по С-400 является делом наших двух стран и никого более. Поэтому нет никаких оснований полагать, что индийская позиция изменится в будущем. Этот проект осуществляется. Поставки осуществляются", - добавил Алипов.Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Как сообщали индийские СМИ, развертывание первого полка зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индии завершится в апреле.

https://ria.ru/20220206/vaktsina-1771355147.html

индия

россия

сша

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в мире, индия, россия, сша, с-400 «триумф»