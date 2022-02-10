11:12 10.02.2022 (обновлено: 11:27 10.02.2022)
Киев подводит системы "Град" к линии соприкосновения, заявили в Луганске
Народная милиция ЛНР: Киев подводит РСЗО "Град" к линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБоевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град"
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Киев подводит к линии соприкосновения в Донбассе реактивные установки залпового огня БМ-21 "Град", заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
"Нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град" из состава 24-й механизированной бригады (ВС Украины – ред). "Грады" в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка (под контролем Киева – ред)", - сказал Микужис журналистам.
7 февраля, 01:31Глава Минобороны Украины оценил вероятность эскалации
Он подчеркнул, что такие действия Киева нарушают минские соглашения. "Украинская сторона в нарушение минских соглашений продолжает переброску запрещенного тяжелого вооружения из мест отвода к линии боевого соприкосновения на расстояние, позволяющее оперативно применить его в любой удобный момент", - пояснил офицер пресс-службы.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
4 февраля, 16:27На Украине рассказали, почему армия не защитит страну