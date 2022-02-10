https://ria.ru/20220210/grad-1772025049.html

Киев подводит системы "Град" к линии соприкосновения, заявили в Луганске

Киев подводит системы "Град" к линии соприкосновения, заявили в Луганске - РИА Новости, 10.02.2022

Киев подводит системы "Град" к линии соприкосновения, заявили в Луганске

Киев подводит к линии соприкосновения в Донбассе реактивные установки залпового огня БМ-21 "Град", заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:12

2022-02-10T11:12

2022-02-10T11:27

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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Киев подводит к линии соприкосновения в Донбассе реактивные установки залпового огня БМ-21 "Град", заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."Нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град" из состава 24-й механизированной бригады (ВС Украины – ред). "Грады" в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка (под контролем Киева – ред)", - сказал Микужис журналистам.Он подчеркнул, что такие действия Киева нарушают минские соглашения. "Украинская сторона в нарушение минских соглашений продолжает переброску запрещенного тяжелого вооружения из мест отвода к линии боевого соприкосновения на расстояние, позволяющее оперативно применить его в любой удобный момент", - пояснил офицер пресс-службы.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771381341.html

https://ria.ru/20220204/armiya-1771109193.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика