Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/grad-1772025049.html
Киев подводит системы "Град" к линии соприкосновения, заявили в Луганске
Киев подводит системы "Град" к линии соприкосновения, заявили в Луганске - РИА Новости, 10.02.2022
Киев подводит системы "Град" к линии соприкосновения, заявили в Луганске
Киев подводит к линии соприкосновения в Донбассе реактивные установки залпового огня БМ-21 "Град", заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:12
2022-02-10T11:27
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150770/64/1507706454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d0c66d58f056f93489b83ff946c2259.jpg
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Киев подводит к линии соприкосновения в Донбассе реактивные установки залпового огня БМ-21 "Град", заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис."Нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град" из состава 24-й механизированной бригады (ВС Украины – ред). "Грады" в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка (под контролем Киева – ред)", - сказал Микужис журналистам.Он подчеркнул, что такие действия Киева нарушают минские соглашения. "Украинская сторона в нарушение минских соглашений продолжает переброску запрещенного тяжелого вооружения из мест отвода к линии боевого соприкосновения на расстояние, позволяющее оперативно применить его в любой удобный момент", - пояснил офицер пресс-службы.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771381341.html
https://ria.ru/20220204/armiya-1771109193.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150770/64/1507706454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d626a0d01b3fed81c6cdd71e28afef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика
11:12 10.02.2022 (обновлено: 11:27 10.02.2022)
 
Киев подводит системы "Град" к линии соприкосновения, заявили в Луганске

Народная милиция ЛНР: Киев подводит РСЗО "Град" к линии соприкосновения в Донбассе

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБоевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Киев подводит к линии соприкосновения в Донбассе реактивные установки залпового огня БМ-21 "Град", заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
"Нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град" из состава 24-й механизированной бригады (ВС Украины – ред). "Грады" в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка (под контролем Киева – ред)", - сказал Микужис журналистам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 01:31
Глава Минобороны Украины оценил вероятность эскалации
Он подчеркнул, что такие действия Киева нарушают минские соглашения. "Украинская сторона в нарушение минских соглашений продолжает переброску запрещенного тяжелого вооружения из мест отвода к линии боевого соприкосновения на расстояние, позволяющее оперативно применить его в любой удобный момент", - пояснил офицер пресс-службы.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 16:27
На Украине рассказали, почему армия не защитит страну
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала