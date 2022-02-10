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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220210/finlyandiya-1772112861.html
Финляндия не откроется для туристов из России минимум до 13 марта
Финляндия не откроется для туристов из России минимум до 13 марта - РИА Новости, 10.02.2022
Финляндия не откроется для туристов из России минимум до 13 марта
Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 13 марта, сообщает МВД этого государства. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:12
2022-02-10T17:12
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воз
коронавирус covid-19
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 фев — РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 13 марта, сообщает МВД этого государства."Пандемия COVID-19 продолжает распространяться. Для обеспечения пропускной способности системы здравоохранения запрет на внешнее приграничное движение будет действовать до 13 марта", — говорится в релизе.Финляндия открыта для резидентов страны, лиц, у которых неотложная причина для поездки, например, веские семейные обстоятельства.При этом отменяется требование об отрицательном ПЦР-тесте для тех, кто привит вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором.Как сообщает портал Yle.fi, комиссар Евросоюза по международному партнерству Ютта Урпилайнен заявила, что необходимо обсудить открытие восточной границы для туристов, например, полностью вакцинированных. "Омикрон уже распространился повсюду, так что, вероятно, больше нет необходимости в таких ограничениях, – объяснила она. – Поэтому стоит обсудить, как можно открыть пограничное движение".
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туризм, новости - туризм, туристы, финляндия, евросоюз, воз, коронавирус covid-19, россия
17:12 10.02.2022
 
Финляндия не откроется для туристов из России минимум до 13 марта

Финляндия продлила ограничения, но обсуждает возможность открытия страны для россиян

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 фев — РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 13 марта, сообщает МВД этого государства.
"Пандемия COVID-19 продолжает распространяться. Для обеспечения пропускной способности системы здравоохранения запрет на внешнее приграничное движение будет действовать до 13 марта", — говорится в релизе.
Финляндия открыта для резидентов страны, лиц, у которых неотложная причина для поездки, например, веские семейные обстоятельства.
При этом отменяется требование об отрицательном ПЦР-тесте для тех, кто привит вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором.
Как сообщает портал Yle.fi, комиссар Евросоюза по международному партнерству Ютта Урпилайнен заявила, что необходимо обсудить открытие восточной границы для туристов, например, полностью вакцинированных.
"Омикрон уже распространился повсюду, так что, вероятно, больше нет необходимости в таких ограничениях, – объяснила она. – Поэтому стоит обсудить, как можно открыть пограничное движение".
Аэропорт Хельсинки-Вантаа - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 14:20Туризм
Россияне активно переименовывали аэропорт Хельсинки
 
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