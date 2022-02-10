https://ria.ru/20220210/finlyandiya-1772112861.html

Финляндия не откроется для туристов из России минимум до 13 марта

Финляндия не откроется для туристов из России минимум до 13 марта - РИА Новости, 10.02.2022

Финляндия не откроется для туристов из России минимум до 13 марта

Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 13 марта, сообщает МВД этого государства. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:12

2022-02-10T17:12

2022-02-10T17:12

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 фев — РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 13 марта, сообщает МВД этого государства."Пандемия COVID-19 продолжает распространяться. Для обеспечения пропускной способности системы здравоохранения запрет на внешнее приграничное движение будет действовать до 13 марта", — говорится в релизе.Финляндия открыта для резидентов страны, лиц, у которых неотложная причина для поездки, например, веские семейные обстоятельства.При этом отменяется требование об отрицательном ПЦР-тесте для тех, кто привит вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором.Как сообщает портал Yle.fi, комиссар Евросоюза по международному партнерству Ютта Урпилайнен заявила, что необходимо обсудить открытие восточной границы для туристов, например, полностью вакцинированных. "Омикрон уже распространился повсюду, так что, вероятно, больше нет необходимости в таких ограничениях, – объяснила она. – Поэтому стоит обсудить, как можно открыть пограничное движение".

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