HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей

HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей

2022-02-10

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. HBO совместно с Anonymous Content и wiip снимет сериал о Facebook. Одну из главных ролей исполнит Клэр Фой, звезда сериала "Корона". Об этом сообщает Deadline. Проект называется "Doomsday Machine" ("Машина Судного дня"). Он основан на книге Сесилии Кэнг и Ширы Френкель "Внутри Facebook. Голая правда" ("An ugly truth: inside Facebookʼs battle for domination"), а также на статье этих авторов в The New York Times и репортаже Эндрю Маранца из New Yorker. Фой сыграет операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, второго человека в компании после Марка Цукерберга. Ожидается, что "Doomsday Machine" охватит период, начавшийся с волны дезинформации, связанной с выборами 2016 года, и внутренней борьбы, приведшей к недавним разоблачениям, о которых рассказывалось в публикациях на страницах Wall Street Journal и The New York Times. Среди последних раскрытие программы XCHECK, позволявшей VIP-пользователям не следовать правилам соцсети. А также то, что в Facebook знали о рисках для психического здоровья, которые Instagram представляет для молодых пользователей, пусть публично эта проблема и преуменьшалась. "Doomsday Machine" не первый кинематографический проект о компании. В 2010 году вышел фильм "Социальная сеть" Дэвида Финчера. В нем рассказывалось о создании Facebook. Цукерберга в ленте сыграл Джесси Айзенберг. Персонажа, основанного на образе Шерил Сэндберг, в этой картине не было. Когда именно выйдет сериал "Doomsday Machine", пока не было объявлено.

