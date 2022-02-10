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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220210/facebook-1771859229.html
HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей
HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей - РИА Новости, 10.02.2022
HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей
HBO совместно с Anonymous Content и wiip снимет сериал о Facebook. Одну из главных ролей исполнит Клэр Фой, звезда сериала "Корона". Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T00:38
2022-02-10T00:38
культура
новости культуры
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джесси айзенберг
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. HBO совместно с Anonymous Content и wiip снимет сериал о Facebook. Одну из главных ролей исполнит Клэр Фой, звезда сериала "Корона". Об этом сообщает Deadline. Проект называется "Doomsday Machine" ("Машина Судного дня"). Он основан на книге Сесилии Кэнг и Ширы Френкель "Внутри Facebook. Голая правда" ("An ugly truth: inside Facebookʼs battle for domination"), а также на статье этих авторов в The New York Times и репортаже Эндрю Маранца из New Yorker. Фой сыграет операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, второго человека в компании после Марка Цукерберга. Ожидается, что "Doomsday Machine" охватит период, начавшийся с волны дезинформации, связанной с выборами 2016 года, и внутренней борьбы, приведшей к недавним разоблачениям, о которых рассказывалось в публикациях на страницах Wall Street Journal и The New York Times. Среди последних раскрытие программы XCHECK, позволявшей VIP-пользователям не следовать правилам соцсети. А также то, что в Facebook знали о рисках для психического здоровья, которые Instagram представляет для молодых пользователей, пусть публично эта проблема и преуменьшалась. "Doomsday Machine" не первый кинематографический проект о компании. В 2010 году вышел фильм "Социальная сеть" Дэвида Финчера. В нем рассказывалось о создании Facebook. Цукерберга в ленте сыграл Джесси Айзенберг. Персонажа, основанного на образе Шерил Сэндберг, в этой картине не было. Когда именно выйдет сериал "Doomsday Machine", пока не было объявлено.
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новости культуры, кино и сериалы, марк цукерберг, hbo, дэвид финчер, джесси айзенберг, facebook
00:38 10.02.2022
 
HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей

HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" Клэр Фой в одной из главных ролей

© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)Кадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона
© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. HBO совместно с Anonymous Content и wiip снимет сериал о Facebook. Одну из главных ролей исполнит Клэр Фой, звезда сериала "Корона". Об этом сообщает Deadline.
Проект называется "Doomsday Machine" ("Машина Судного дня"). Он основан на книге Сесилии Кэнг и Ширы Френкель "Внутри Facebook. Голая правда" ("An ugly truth: inside Facebookʼs battle for domination"), а также на статье этих авторов в The New York Times и репортаже Эндрю Маранца из New Yorker.
Фой сыграет операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, второго человека в компании после Марка Цукерберга.
Ожидается, что "Doomsday Machine" охватит период, начавшийся с волны дезинформации, связанной с выборами 2016 года, и внутренней борьбы, приведшей к недавним разоблачениям, о которых рассказывалось в публикациях на страницах Wall Street Journal и The New York Times. Среди последних раскрытие программы XCHECK, позволявшей VIP-пользователям не следовать правилам соцсети. А также то, что в Facebook знали о рисках для психического здоровья, которые Instagram представляет для молодых пользователей, пусть публично эта проблема и преуменьшалась.
© Columbia Pictures, 2010Кадр из фильма "Социальная сеть"
Кадр из фильма Социальная сеть
© Columbia Pictures, 2010
Кадр из фильма "Социальная сеть"
"Doomsday Machine" не первый кинематографический проект о компании. В 2010 году вышел фильм "Социальная сеть" Дэвида Финчера. В нем рассказывалось о создании Facebook. Цукерберга в ленте сыграл Джесси Айзенберг. Персонажа, основанного на образе Шерил Сэндберг, в этой картине не было.
Когда именно выйдет сериал "Doomsday Machine", пока не было объявлено.
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КультураНовости культурыКино и сериалыМарк ЦукербергHBOДэвид ФинчерДжесси АйзенбергFacebook
 
 
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