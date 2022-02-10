https://ria.ru/20220210/facebook-1771859229.html
HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей
HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей - РИА Новости, 10.02.2022
HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей
HBO совместно с Anonymous Content и wiip снимет сериал о Facebook. Одну из главных ролей исполнит Клэр Фой, звезда сериала "Корона". Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T00:38
2022-02-10T00:38
2022-02-10T00:38
культура
новости культуры
кино и сериалы
марк цукерберг
hbo
дэвид финчер
джесси айзенберг
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155741/49/1557414909_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_0d769735b596fdadf6287f035c495148.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. HBO совместно с Anonymous Content и wiip снимет сериал о Facebook. Одну из главных ролей исполнит Клэр Фой, звезда сериала "Корона". Об этом сообщает Deadline. Проект называется "Doomsday Machine" ("Машина Судного дня"). Он основан на книге Сесилии Кэнг и Ширы Френкель "Внутри Facebook. Голая правда" ("An ugly truth: inside Facebookʼs battle for domination"), а также на статье этих авторов в The New York Times и репортаже Эндрю Маранца из New Yorker. Фой сыграет операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, второго человека в компании после Марка Цукерберга. Ожидается, что "Doomsday Machine" охватит период, начавшийся с волны дезинформации, связанной с выборами 2016 года, и внутренней борьбы, приведшей к недавним разоблачениям, о которых рассказывалось в публикациях на страницах Wall Street Journal и The New York Times. Среди последних раскрытие программы XCHECK, позволявшей VIP-пользователям не следовать правилам соцсети. А также то, что в Facebook знали о рисках для психического здоровья, которые Instagram представляет для молодых пользователей, пусть публично эта проблема и преуменьшалась. "Doomsday Machine" не первый кинематографический проект о компании. В 2010 году вышел фильм "Социальная сеть" Дэвида Финчера. В нем рассказывалось о создании Facebook. Цукерберга в ленте сыграл Джесси Айзенберг. Персонажа, основанного на образе Шерил Сэндберг, в этой картине не было. Когда именно выйдет сериал "Doomsday Machine", пока не было объявлено.
https://ria.ru/20220111/crown-1767176646.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155741/49/1557414909_356:0:3085:2047_1920x0_80_0_0_33d0507d47ef5c5741669f1a8ca75384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, марк цукерберг, hbo, дэвид финчер, джесси айзенберг, facebook
HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей
HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" Клэр Фой в одной из главных ролей
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
HBO совместно с Anonymous Content и wiip снимет сериал о Facebook. Одну из главных ролей исполнит Клэр Фой, звезда сериала "Корона". Об этом сообщает
Deadline.
Проект называется "Doomsday Machine" ("Машина Судного дня"). Он основан на книге Сесилии Кэнг и Ширы Френкель "Внутри Facebook. Голая правда" ("An ugly truth: inside Facebookʼs battle for domination"), а также на статье этих авторов в The New York Times и репортаже Эндрю Маранца из New Yorker.
Фой сыграет операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, второго человека в компании после Марка Цукерберга.
Ожидается, что "Doomsday Machine" охватит период, начавшийся с волны дезинформации, связанной с выборами 2016 года, и внутренней борьбы, приведшей к недавним разоблачениям, о которых рассказывалось в публикациях на страницах Wall Street Journal и The New York Times. Среди последних раскрытие программы XCHECK, позволявшей VIP-пользователям не следовать правилам соцсети. А также то, что в Facebook знали о рисках для психического здоровья, которые Instagram представляет для молодых пользователей, пусть публично эта проблема и преуменьшалась.
"Doomsday Machine" не первый кинематографический проект о компании. В 2010 году вышел фильм "Социальная сеть" Дэвида Финчера. В нем рассказывалось о создании Facebook. Цукерберга в ленте сыграл Джесси Айзенберг. Персонажа, основанного на образе Шерил Сэндберг, в этой картине не было.
Когда именно выйдет сериал "Doomsday Machine", пока не было объявлено.