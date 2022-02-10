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Ермак прибыл в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата"

Ермак прибыл в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата" - РИА Новости, 10.02.2022

Ермак прибыл в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в четверг в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата" (Германия, РФ, Франция, Украина),... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:51

2022-02-10T15:51

2022-02-10T15:51

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КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в четверг в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата" (Германия, РФ, Франция, Украина), сообщила пресс-служба офиса."В Берлин прибыл руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак для участия во второй с начала 2022 года встрече дипломатических советников лидеров "нормандской четверки", - говорится в сообщении.После переговоров в помещении посольства Украины в Германии в 19.00 (21.00 мск) состоится брифинг.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220210/zelenskiy-1772094293.html

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в мире, андрей ермак, украина, берлин (город), ситуация в днр и лнр, донбасс