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Липецкая область
https://ria.ru/20220210/energoeffektivnost-1772044532.html
Липецкие власти намерены повысить энергоэффективность многоквартирных домов
Липецкие власти намерены повысить энергоэффективность многоквартирных домов - РИА Новости, 10.02.2022
Липецкие власти намерены повысить энергоэффективность многоквартирных домов
Власти Липецкой области будут привлекать внимание жителей к возможностям энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:23
2022-02-10T12:23
липецкая область
жкх
липецкая область
общество
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области будут привлекать внимание жителей к возможностям энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в Липецкой области проживает более 1,15 миллиона человек, из них около 700 тысяч живут в многоквартирных домах. Большинство этих зданий были построены более 60 лет назад, и не соответствуют современным нормам и стандартам энергоэффективности. Однако у населения есть возможности получить экономию ресурсов, в основном за счёт выполнения работ по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АТП). Но этот способ применим не к каждому дому.Артамонов отметил, что оценку целесообразности установки АТП проводят специалисты Фонда капитального ремонта и Центра энергоэффективности. В этом году на официальном сайте ФКР начал действовать электронный помощник "Сервис АТП", где жители могут самостоятельно узнать, как установить автоматизированный тепловой пункт, а также получить общую информацию о мероприятиях по повышению энергоэффективности."Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти. В этом вопросе очень важно мнение людей. Нужно беседовать с жителями, разъяснять им, за счёт чего и как могут снизиться коммунальные затраты", - сказал Артамонов.
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жкх, липецкая область, общество, игорь артамонов, жилье
12:23 10.02.2022
 

Липецкие власти намерены повысить энергоэффективность многоквартирных домов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМногоквартирные дома
Многоквартирные дома - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Многоквартирные дома
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ЛИПЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области будут привлекать внимание жителей к возможностям энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в Липецкой области проживает более 1,15 миллиона человек, из них около 700 тысяч живут в многоквартирных домах. Большинство этих зданий были построены более 60 лет назад, и не соответствуют современным нормам и стандартам энергоэффективности. Однако у населения есть возможности получить экономию ресурсов, в основном за счёт выполнения работ по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АТП). Но этот способ применим не к каждому дому.
Артамонов отметил, что оценку целесообразности установки АТП проводят специалисты Фонда капитального ремонта и Центра энергоэффективности. В этом году на официальном сайте ФКР начал действовать электронный помощник "Сервис АТП", где жители могут самостоятельно узнать, как установить автоматизированный тепловой пункт, а также получить общую информацию о мероприятиях по повышению энергоэффективности.
"Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти. В этом вопросе очень важно мнение людей. Нужно беседовать с жителями, разъяснять им, за счёт чего и как могут снизиться коммунальные затраты", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьЖКХЛипецкая областьОбществоИгорь АртамоновЖилье
 
 
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