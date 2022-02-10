https://ria.ru/20220210/ekstraditsiya-1772156578.html

Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом

Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом - РИА Новости, 10.02.2022

Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании договора о выдаче между РФ и Таиландом, соответствующее распоряжение опубликовано РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T19:36

2022-02-10T19:36

2022-02-10T19:36

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мид таиланда

экстрадиция

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании договора о выдаче между РФ и Таиландом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение правительства РФ о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче", - говорится в документе. Кроме того, Минюсту РФ поручено по достижении договоренности с Таиландом подписать документ от имени РФ, разрешив вносить в его проект, одобренный кабмином, изменения, не имеющие принципиального характера.В конце декабря 2021 года официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт сообщал, что Таиланд ожидает в 2022 году подписания договора об экстрадиции с Российской Федерацией, который готовился и обсуждался сторонами много лет.

https://ria.ru/20210428/kipr-1730307134.html

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в мире, россия, таиланд, мид таиланда, экстрадиция