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Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом
Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом - РИА Новости, 10.02.2022
Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом
Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании договора о выдаче между РФ и Таиландом, соответствующее распоряжение опубликовано РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:36
2022-02-10T19:36
в мире
россия
таиланд
мид таиланда
экстрадиция
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании договора о выдаче между РФ и Таиландом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение правительства РФ о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче", - говорится в документе. Кроме того, Минюсту РФ поручено по достижении договоренности с Таиландом подписать документ от имени РФ, разрешив вносить в его проект, одобренный кабмином, изменения, не имеющие принципиального характера.В конце декабря 2021 года официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт сообщал, что Таиланд ожидает в 2022 году подписания договора об экстрадиции с Российской Федерацией, который готовился и обсуждался сторонами много лет.
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в мире, россия, таиланд, мид таиланда, экстрадиция
19:36 10.02.2022
 
Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом

Президент Путин одобрил предложение правительства заключить договор о выдаче с Таиландом

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании договора о выдаче между РФ и Таиландом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче", - говорится в документе. Кроме того, Минюсту РФ поручено по достижении договоренности с Таиландом подписать документ от имени РФ, разрешив вносить в его проект, одобренный кабмином, изменения, не имеющие принципиального характера.
В конце декабря 2021 года официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт сообщал, что Таиланд ожидает в 2022 году подписания договора об экстрадиции с Российской Федерацией, который готовился и обсуждался сторонами много лет.
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