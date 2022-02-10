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СБУ и ВСУ готовят провокации в Донбассе, заявил Нарышкин
СБУ и ВСУ готовят провокации в Донбассе, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022
СБУ и ВСУ готовят провокации в Донбассе, заявил Нарышкин
Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии, сообщил директор СВР России... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:36
2022-02-10T16:50
в мире
ситуация в днр и лнр
сирия
россия
париж
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии, сообщил директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью газете "МК"."Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии. Контингент "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ там же многократно увеличен", - сказал Нарышкин.Как отметил глава СВР, лишь под условие проведения встречи советников "нормандской четверки" в Париже кабинет министров Украины решил временно отозвать из Рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода".По его словам, активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта."Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы", - добавил директор СВР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/krym-1771993839.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, сирия, россия, париж, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), служба безопасности украины
16:36 10.02.2022 (обновлено: 16:50 10.02.2022)
 
СБУ и ВСУ готовят провокации в Донбассе, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин заявил, что Киев готовит провокации в Донбассе в стиле "Белых касок"

© REUTERS / Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области
Украинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии, сообщил директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью газете "МК".
"Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии. Контингент "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ там же многократно увеличен", - сказал Нарышкин.
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Как отметил глава СВР, лишь под условие проведения встречи советников "нормандской четверки" в Париже кабинет министров Украины решил временно отозвать из Рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода".
"Этот документ эксперты называют правовым "фиговым листком", прикрывающим желание провести захват территорий народных республик и их "зачистку" по хорватскому варианту. Этот законопроект полностью перечеркивает минские соглашения", - указал Нарышкин.
По его словам, активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта.
"Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы", - добавил директор СВР.
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРСирияРоссияПарижВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Служба безопасности Украины
 
 
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