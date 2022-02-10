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Цель развязывания войны в Донбассе — уничтожить ДНР и ЛНР, заявил Нарышкин
Цель развязывания войны в Донбассе — уничтожить ДНР и ЛНР, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022
Цель развязывания войны в Донбассе — уничтожить ДНР и ЛНР, заявил Нарышкин
Цель развязывания войны в Донбассе - уничтожить ЛНР и ДНР с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт, заявил директор Службы внешней разведки России РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:28
2022-02-10T16:28
2022-02-10T16:38
ситуация в днр и лнр
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Цель развязывания войны в Донбассе - уничтожить ЛНР и ДНР с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт", - сказал Нарышкин в интервью газете "МК".Он отметил, что речь идет о том, что "националисты и западные наставники" очень активно подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к окончательному отказу от минских соглашений и развязыванию военных действий в Донбассе.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, украина
Материал дополняется
16:28 10.02.2022 (обновлено: 16:38 10.02.2022)
Цель развязывания войны в Донбассе — уничтожить ДНР и ЛНР, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: война в Донбассе нужна, чтобы уничтожить ДНР и ЛНР и втянуть Россию