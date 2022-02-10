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Обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон, заявил Рау
Обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон, заявил Рау - РИА Новости, 10.02.2022
Обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон, заявил Рау
Обмен пленными на Донбассе требует политической воли обеих сторон, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:31
2022-02-10T12:31
в мире
владимир зеленский
ирина верещук
дмитрий кулеба
донбасс
киев
обсе
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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Обмен пленными на Донбассе требует политической воли обеих сторон, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Киеве.Ранее сообщалось, что Рау 11 февраля отправится с визитом в Донбасс. В Киеве председатель ОБСЕ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьером, министром по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук."Это миссия ОБСЕ и специализированных организаций на месте, чтобы исследовать все обстоятельства, а также найти соответствующий способ и соответствующий момент, согласовав ход этой акции с заинтересованными сторонами. Но нет сомнения, что для окончания этого процесса необходима политическая воля заинтересованных сторон", - сказал Рау."То, что ОБСЕ обязана сделать и сделает – это создание условий для того, чтобы такая политическая воля как можно скорее была окончательно выражена, а ее результаты были реализованы", - добавил он.
https://ria.ru/20211222/plennye-1764846741.html
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в мире, владимир зеленский, ирина верещук, дмитрий кулеба, донбасс, киев, обсе
12:31 10.02.2022
 
Обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон, заявил Рау

Глава ОБСЕ Рау заявил, что обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области. Архивное фото
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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Обмен пленными на Донбассе требует политической воли обеих сторон, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Киеве.
Ранее сообщалось, что Рау 11 февраля отправится с визитом в Донбасс. В Киеве председатель ОБСЕ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьером, министром по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук.
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"Это миссия ОБСЕ и специализированных организаций на месте, чтобы исследовать все обстоятельства, а также найти соответствующий способ и соответствующий момент, согласовав ход этой акции с заинтересованными сторонами. Но нет сомнения, что для окончания этого процесса необходима политическая воля заинтересованных сторон", - сказал Рау.
"То, что ОБСЕ обязана сделать и сделает – это создание условий для того, чтобы такая политическая воля как можно скорее была окончательно выражена, а ее результаты были реализованы", - добавил он.
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В миреВладимир ЗеленскийИрина ВерещукДмитрий КулебаДонбассКиевОБСЕ
 
 
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