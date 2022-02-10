Обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон, заявил Рау
Глава ОБСЕ Рау заявил, что обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области. Архивное фото
КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Обмен пленными на Донбассе требует политической воли обеих сторон, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Киеве.
Ранее сообщалось, что Рау 11 февраля отправится с визитом в Донбасс. В Киеве председатель ОБСЕ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьером, министром по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук.
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"Это миссия ОБСЕ и специализированных организаций на месте, чтобы исследовать все обстоятельства, а также найти соответствующий способ и соответствующий момент, согласовав ход этой акции с заинтересованными сторонами. Но нет сомнения, что для окончания этого процесса необходима политическая воля заинтересованных сторон", - сказал Рау.
"То, что ОБСЕ обязана сделать и сделает – это создание условий для того, чтобы такая политическая воля как можно скорее была окончательно выражена, а ее результаты были реализованы", - добавил он.