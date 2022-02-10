https://ria.ru/20220210/donbass-1772046481.html

Обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон, заявил Рау

Обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон, заявил Рау - РИА Новости, 10.02.2022

Обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон, заявил Рау

Обмен пленными на Донбассе требует политической воли обеих сторон, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:31

2022-02-10T12:31

2022-02-10T12:31

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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Обмен пленными на Донбассе требует политической воли обеих сторон, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Киеве.Ранее сообщалось, что Рау 11 февраля отправится с визитом в Донбасс. В Киеве председатель ОБСЕ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьером, министром по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук."Это миссия ОБСЕ и специализированных организаций на месте, чтобы исследовать все обстоятельства, а также найти соответствующий способ и соответствующий момент, согласовав ход этой акции с заинтересованными сторонами. Но нет сомнения, что для окончания этого процесса необходима политическая воля заинтересованных сторон", - сказал Рау."То, что ОБСЕ обязана сделать и сделает – это создание условий для того, чтобы такая политическая воля как можно скорее была окончательно выражена, а ее результаты были реализованы", - добавил он.

https://ria.ru/20211222/plennye-1764846741.html

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в мире, владимир зеленский, ирина верещук, дмитрий кулеба, донбасс, киев, обсе