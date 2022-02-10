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https://ria.ru/20220210/donbass-1772029004.html
В ЛНР рассказали о работе в Донбассе иностранных журналистов
В ЛНР рассказали о работе в Донбассе иностранных журналистов - РИА Новости, 10.02.2022
В ЛНР рассказали о работе в Донбассе иностранных журналистов
Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики выявила работу на подконтрольной Киеву территории американских, румынских и боснийских журналистов в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:27
2022-02-10T12:26
в мире
донецкая народная республика
станица луганская
северодонецк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики выявила работу на подконтрольной Киеву территории американских, румынских и боснийских журналистов в рамках информационной кампании против республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис.Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что украинские спецслужбы при поддержке западных разрабатывают информационную кампанию против республик Донбасса. Как заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР, западные СМИ вынуждены снимать фейковые сюжеты для создания ложного мнения о конфликте в Донбассе и дискриминации ополченцев."В рамках проводимой Киевом информационной кампании с кодовым названием Crushing sword ("Сокрушительный меч") отмечаем работу журналистов американских телеканалов NBC и ABC в районах населенных пунктов Станица Луганская и Счастье (под контролем Киева – ред.)", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что также в районе подконтрольных Киеву села Крымское и города Северодонецк работают группы румынского телеканала "Антенна ТВ" и боснийского "О канала"."Действия западных журналистов координируются штатными офицерами подразделений сил информационно-психологических операций ВСУ", - заявил Микужис."Сосредоточение иностранных СМИ в указанных районах (подконтрольные Киеву населенные пункты Станица Луганская, Счастье и Крымское, расположенные у линии соприкосновения – ред.) неслучайно. Именно здесь нашей разведкой фиксируется нахождение групп украинского спецназа из состава отдельного центра специального назначения "Запад", прибывших для проведения провокаций", - заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
https://ria.ru/20220210/donbass-1772024773.html
https://ria.ru/20220209/dnr-1771835457.html
донецкая народная республика
станица луганская
северодонецк
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в мире, донецкая народная республика, станица луганская, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:27 10.02.2022 (обновлено: 12:26 10.02.2022)
 
В ЛНР рассказали о работе в Донбассе иностранных журналистов

В ЛНР заявили о работе иностранных журналистов на кампанию против республик Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики выявила работу на подконтрольной Киеву территории американских, румынских и боснийских журналистов в рамках информационной кампании против республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис.
Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что украинские спецслужбы при поддержке западных разрабатывают информационную кампанию против республик Донбасса. Как заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР, западные СМИ вынуждены снимать фейковые сюжеты для создания ложного мнения о конфликте в Донбассе и дискриминации ополченцев.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
11:11
ЛНР обвинила ОБСЕ в сокрытии нарушений со стороны ВСУ
"В рамках проводимой Киевом информационной кампании с кодовым названием Crushing sword ("Сокрушительный меч") отмечаем работу журналистов американских телеканалов NBC и ABC в районах населенных пунктов Станица Луганская и Счастье (под контролем Киева – ред.)", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.
Он уточнил, что также в районе подконтрольных Киеву села Крымское и города Северодонецк работают группы румынского телеканала "Антенна ТВ" и боснийского "О канала".
"Действия западных журналистов координируются штатными офицерами подразделений сил информационно-психологических операций ВСУ", - заявил Микужис.
"Сосредоточение иностранных СМИ в указанных районах (подконтрольные Киеву населенные пункты Станица Луганская, Счастье и Крымское, расположенные у линии соприкосновения – ред.) неслучайно. Именно здесь нашей разведкой фиксируется нахождение групп украинского спецназа из состава отдельного центра специального назначения "Запад", прибывших для проведения провокаций", - заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 11:39
В ДНР обвинили ВСУ в распространении постановочных материалов
 
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