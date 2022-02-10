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Киев продолжает курс на обострение в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев продолжает курс на обострение в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2022

Киев продолжает курс на обострение в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские силовики продолжают курс на обострение ситуации в Донбассе, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:12

2022-02-10T11:12

2022-02-10T11:12

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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Украинские силовики продолжают курс на обострение ситуации в Донбассе, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.Ранее в ЛНР и ДНР заявляли, что ВСУ ведут подготовку к наступательной операции в Донбассе, пополняют запас боеприпасов и готовят военную технику."Киев продолжает курс на обострение, рассчитывая силовым путём установить контроль на Донбассе", - заявил Микужис.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина, лнр, донбасс