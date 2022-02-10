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Украинских военных тестируют на склонность к дезертирству, заявили в ЛНР
Украинских военных тестируют на склонность к дезертирству, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2022
Украинских военных тестируют на склонность к дезертирству, заявили в ЛНР
Психологи ВС Украины тестируют украинских силовиков в Донбассе на склонность к дезертирству и сомнении в успехе наступательной операции, заявил журналистам на... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:08
2022-02-10T11:08
2022-02-10T11:48
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Психологи ВС Украины тестируют украинских силовиков в Донбассе на склонность к дезертирству и сомнении в успехе наступательной операции, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.Ранее в ЛНР заявляли о низком морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, несущих службу в Донбассе."В 24-й механизированной бригаде (ВС Украины – ред.) отмечается нахождение группы морально-психологического обеспечения "Сигма", которая проводит тестирование личного состава на предмет выявления потенциальных дезертиров и военнослужащих, сомневающихся в оправданности силового варианта решения конфликта на Донбассе", - сказал Микужис.Он уточнил, что это связано с тем, что командование ВС Украины осознает, что не все военнослужащие готовы отдать свои жизни при наступлении в Донбассе "за преступный олигархический режим".
https://ria.ru/20220210/donbass-1772024874.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
11:08 10.02.2022 (обновлено: 11:48 10.02.2022)
Украинских военных тестируют на склонность к дезертирству, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что психологи тестируют украинских военных на склонность к дезертирству