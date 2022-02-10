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Народная милиция ЛНР заявила, что готова дать отпор агрессору
Народная милиция ЛНР заявила, что готова дать отпор агрессору - РИА Новости, 10.02.2022
Народная милиция ЛНР заявила, что готова дать отпор агрессору
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова дать достойный отпор в случае агрессии со стороны Киева, заявил журналистам на... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:05
2022-02-10T11:28
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
киев
донбасс
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова дать достойный отпор в случае агрессии со стороны Киева, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы ведомства Антон Микужис.Ранее в ЛНР заявляли, что Киев продолжает курс на обострение, рассчитывая силовым путем установить контроль в Донбассе."Защитники Луганской народной республики полны решимости и готовы дать достойный отпор агрессору", - сказал Микужис.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/dnr-1771835555.html
луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, донбасс
11:05 10.02.2022 (обновлено: 11:28 10.02.2022)
 
Народная милиция ЛНР заявила, что готова дать отпор агрессору

Народная милиция ЛНР заявила, что готова дать достойный отпор агрессору

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова дать достойный отпор в случае агрессии со стороны Киева, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы ведомства Антон Микужис.
Ранее в ЛНР заявляли, что Киев продолжает курс на обострение, рассчитывая силовым путем установить контроль в Донбассе.
"Защитники Луганской народной республики полны решимости и готовы дать достойный отпор агрессору", - сказал Микужис.
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