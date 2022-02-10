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Народная милиция ЛНР заявила, что готова дать отпор агрессору

Народная милиция ЛНР заявила, что готова дать отпор агрессору - РИА Новости, 10.02.2022

Народная милиция ЛНР заявила, что готова дать отпор агрессору

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова дать достойный отпор в случае агрессии со стороны Киева, заявил журналистам на... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:05

2022-02-10T11:05

2022-02-10T11:28

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ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

киев

донбасс

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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова дать достойный отпор в случае агрессии со стороны Киева, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы ведомства Антон Микужис.Ранее в ЛНР заявляли, что Киев продолжает курс на обострение, рассчитывая силовым путем установить контроль в Донбассе."Защитники Луганской народной республики полны решимости и готовы дать достойный отпор агрессору", - сказал Микужис.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/dnr-1771835555.html

луганская народная республика

киев

донбасс

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, донбасс