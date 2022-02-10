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В ЛНР зафиксировали бронетехнику ВСУ в жилом районе в Донбассе
В ЛНР зафиксировали бронетехнику ВСУ в жилом районе в Донбассе - РИА Новости, 10.02.2022
В ЛНР зафиксировали бронетехнику ВСУ в жилом районе в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала одну бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 в жилом районе... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:41
2022-02-10T10:41
в мире
луганск
донецк (донецкая область)
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала одну бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 в жилом районе подконтрольного Киеву поселка Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Луганск и Донецк не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала одну БРДМ-2 в жилом районе поселка Луганское, расположенного близ линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220209/bespilotnik-1771951905.html
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луганск
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в мире, луганск, донецк (донецкая область), украина, ситуация в днр и лнр
10:41 10.02.2022
 
В ЛНР зафиксировали бронетехнику ВСУ в жилом районе в Донбассе

В ЛНР заявили, что вновь фиксируют бронетехнику ВСУ в жилом районе поселка Луганское

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала одну бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 в жилом районе подконтрольного Киеву поселка Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Луганск и Донецк не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения.
Беспилотник-корректировщик ВСУ, перехваченный силами Народной милиции ЛНР у села Калиново-Борщеватое в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 19:40
Сбитый беспилотник ВСУ снимал гражданские объекты, заявили в ЛНР
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала одну БРДМ-2 в жилом районе поселка Луганское, расположенного близ линии соприкосновения.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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