https://ria.ru/20220210/donbass-1772017725.html

В ЛНР зафиксировали бронетехнику ВСУ в жилом районе в Донбассе

В ЛНР зафиксировали бронетехнику ВСУ в жилом районе в Донбассе - РИА Новости, 10.02.2022

В ЛНР зафиксировали бронетехнику ВСУ в жилом районе в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала одну бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 в жилом районе... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:41

2022-02-10T10:41

2022-02-10T10:41

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луганск

донецк (донецкая область)

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала одну бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 в жилом районе подконтрольного Киеву поселка Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Луганск и Донецк не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала одну БРДМ-2 в жилом районе поселка Луганское, расположенного близ линии соприкосновения.

https://ria.ru/20220209/bespilotnik-1771951905.html

https://ria.ru/20220209/dnr-1771835457.html

луганск

донецк (донецкая область)

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в мире, луганск, донецк (донецкая область), украина, ситуация в днр и лнр