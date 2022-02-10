https://ria.ru/20220210/donbass-1772006117.html

В ЛНР обвинили Киев в затягивании переговоров

В ЛНР обвинили Киев в затягивании переговоров - РИА Новости, 10.02.2022

В ЛНР обвинили Киев в затягивании переговоров

Киев на заседаниях контактной группы по Донбассу пытается "заболтать" участников переговоров и затянуть сам процесс, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:43

2022-02-10T09:43

2022-02-10T09:43

в мире

луганская народная республика

киев

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Киев на заседаниях контактной группы по Донбассу пытается "заболтать" участников переговоров и затянуть сам процесс, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.Во вторник прошли видеоконференции рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу. Заседание самой контактной группы состоялось в среду."Вся "работа" украинского представительства в контактной группе и их кураторов направлена на забалтывание и затягивание процесса", - заявил Мирошник.Он уточнил, что переговоры в контактной группе, прошедшие в среду, завершились без результата исключительно из-за позиции представителей Киева. "Для иллюстрации вчерашнего заседания группы по политическим вопросам: из трёх вопросов, рассматриваемых на заседании, на один представитель Киева ответа не знал, второй ему не понравился, а по третьему он вообще читал другой документ", - пояснил Мирошник.Представитель ЛНР на переговорах напомнил, что Киев отказывается от согласования "координационного механизма" по перемирию и уже полтора года не может направить свой письменный ответ на проекты республик по "дорожной карте" урегулирования конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20220209/donbass-1771958646.html

https://ria.ru/20220208/feyki-1771664170.html

луганская народная республика

киев

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в мире, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр, донбасс