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В ЛНР обвинили Киев в затягивании переговоров
В ЛНР обвинили Киев в затягивании переговоров - РИА Новости, 10.02.2022
В ЛНР обвинили Киев в затягивании переговоров
Киев на заседаниях контактной группы по Донбассу пытается "заболтать" участников переговоров и затянуть сам процесс, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:43
2022-02-10T09:43
в мире
луганская народная республика
киев
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Киев на заседаниях контактной группы по Донбассу пытается "заболтать" участников переговоров и затянуть сам процесс, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.Во вторник прошли видеоконференции рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу. Заседание самой контактной группы состоялось в среду."Вся "работа" украинского представительства в контактной группе и их кураторов направлена на забалтывание и затягивание процесса", - заявил Мирошник.Он уточнил, что переговоры в контактной группе, прошедшие в среду, завершились без результата исключительно из-за позиции представителей Киева. "Для иллюстрации вчерашнего заседания группы по политическим вопросам: из трёх вопросов, рассматриваемых на заседании, на один представитель Киева ответа не знал, второй ему не понравился, а по третьему он вообще читал другой документ", - пояснил Мирошник.Представитель ЛНР на переговорах напомнил, что Киев отказывается от согласования "координационного механизма" по перемирию и уже полтора года не может направить свой письменный ответ на проекты республик по "дорожной карте" урегулирования конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20220209/donbass-1771958646.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр, донбасс
09:43 10.02.2022
 
В ЛНР обвинили Киев в затягивании переговоров

Представитель ЛНР в политической подгруппе Мирошник обвинил Киев в затягивании переговоров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Родион Мирошник
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Киев на заседаниях контактной группы по Донбассу пытается "заболтать" участников переговоров и затянуть сам процесс, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Во вторник прошли видеоконференции рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу. Заседание самой контактной группы состоялось в среду.
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"Вся "работа" украинского представительства в контактной группе и их кураторов направлена на забалтывание и затягивание процесса", - заявил Мирошник.
Он уточнил, что переговоры в контактной группе, прошедшие в среду, завершились без результата исключительно из-за позиции представителей Киева. "Для иллюстрации вчерашнего заседания группы по политическим вопросам: из трёх вопросов, рассматриваемых на заседании, на один представитель Киева ответа не знал, второй ему не понравился, а по третьему он вообще читал другой документ", - пояснил Мирошник.
Представитель ЛНР на переговорах напомнил, что Киев отказывается от согласования "координационного механизма" по перемирию и уже полтора года не может направить свой письменный ответ на проекты республик по "дорожной карте" урегулирования конфликта в Донбассе.
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