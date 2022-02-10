https://ria.ru/20220210/dobrososedstvo-1771975797.html

Лавров заявил, что Россия формирует глобальный "пояс добрососедства"

Лавров заявил, что Россия формирует глобальный "пояс добрососедства" - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров заявил, что Россия формирует глобальный "пояс добрососедства"

Россия не на словах, а на деле способствует формированию глобального "пояса добрососедства" для сохранения всеобщей стабильности, заявил глава МИД Сергей... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T00:24

2022-02-10T00:24

2022-02-10T05:34

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия не на словах, а на деле способствует формированию глобального "пояса добрососедства" для сохранения всеобщей стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров, поздравляя коллег с Днем дипломатического работника."Такая линия, опирающаяся на общепризнанные нормы международного права, в первую очередь цели и принципы Устава ООН, пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе. Это позволяет нам расширять взаимовыгодное равноправное сотрудничество - в самых разных форматах – с большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки. Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального "пояса добрососедства", необходимого для сохранения всеобщей стабильности и укрепления международных позиций России", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте МИД.

https://ria.ru/20220210/diplomaty-1771628876.html

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