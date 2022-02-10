https://ria.ru/20220210/dobrososedstvo-1771975797.html
Лавров заявил, что Россия формирует глобальный "пояс добрососедства"
Лавров заявил, что Россия формирует глобальный "пояс добрососедства" - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров заявил, что Россия формирует глобальный "пояс добрососедства"
Россия не на словах, а на деле способствует формированию глобального "пояса добрососедства" для сохранения всеобщей стабильности, заявил глава МИД Сергей... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T00:24
2022-02-10T00:24
2022-02-10T05:34
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия не на словах, а на деле способствует формированию глобального "пояса добрососедства" для сохранения всеобщей стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров, поздравляя коллег с Днем дипломатического работника."Такая линия, опирающаяся на общепризнанные нормы международного права, в первую очередь цели и принципы Устава ООН, пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе. Это позволяет нам расширять взаимовыгодное равноправное сотрудничество - в самых разных форматах – с большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки. Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального "пояса добрососедства", необходимого для сохранения всеобщей стабильности и укрепления международных позиций России", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте МИД.
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в мире, россия, оон
00:24 10.02.2022 (обновлено: 05:34 10.02.2022)
Лавров заявил, что Россия формирует глобальный "пояс добрососедства"
Глава МИД Лавров заявил, что Россия формирует глобальный "пояс добрососедства"