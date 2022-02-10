https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1772000704.html

Чижов отметил роль дипломатии в отстаивании российских интересов

Чижов отметил роль дипломатии в отстаивании российских интересов - РИА Новости, 10.02.2022

Чижов отметил роль дипломатии в отстаивании российских интересов

Дипломатия всегда играла важнейшую роль в определении, отстаивании и реализации национальных интересов России, заявил журналистам постоянный представитель РФ... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:08

2022-02-10T09:08

2022-02-10T09:08

россия

евросоюз

брюссель

в мире

владимир чижов

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Дипломатия всегда играла важнейшую роль в определении, отстаивании и реализации национальных интересов России, заявил журналистам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов по случаю Дня дипломатического работника РФ."В этом году у нас не обычный День дипломата, а юбилейный: двадцать лет назад мы впервые отмечали эту дату. Я считаю, что за эти двадцать лет она утвердилась не просто как один из профессиональных праздников, но и на государственном уровне. Ибо дипломатия как внешнеполитический инструмент государства во все времена – в хорошие и плохие, в мирные и даже военные, как, например, в годы Великой Отечественной войны, играла важнейшую роль в определении, отстаивании и реализации национальных интересов нашей страны, как бы она ни называлась", - отметил он."Мы в Брюсселе традиционно отмечали День дипломата, проводили приемы для коллег, партнеров, друзей из внешнеполитической службы Евросоюза. Мне, кстати, кажется, им весьма нравилось принимать участие в торжественных мероприятиях по такому поводу как представителям относительно недавно созданного ведомства, еще не имеющего своих глубоко укоренившихся традиций. Праздновали мы и сугубо неформально уже чисто нашим коллективом – душевно, с огоньком", - рассказал Чижов.Он добавил, что пандемия налагает "определенные ограничения, поэтому в этом году крупных мероприятий не будет"."Будем надеяться, что 21-ю годовщину сможем отметить полноформатно", - сказал постпред.Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Хотя отдельное ведомство появилось на Руси только в середине XVI века, взаимодействие с соседями страна начала выстраивать намного раньше. Уже с IX века Русь фигурирует как участник международных отношений в регионе, одним из ключевых визави в тот период была Византия. Именно с ней был заключен первый договорно-правовой акт Руси с иностранным государством – Договор "О мире и любви" 860 года. Во второй половине XVII века появились первые постоянные представительства Руси за рубежом.Название "министерство" впервые стало применяться к российскому внешнеполитическому ведомству в 1802 году после реформы органов государственной власти и создания кабинета министров. Первым министром иностранных дел стал граф Александр Воронцов. В советский период для решения внешнеполитических задач был сформирован Наркомат по иностранным делам, но в 1946 году было возвращено министерство, которое осталось и в постсоветской России.

https://ria.ru/20220210/diplomaty-1771628876.html

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россия, евросоюз, брюссель, в мире, владимир чижов