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ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе, заявили в ЛНР
ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2022
ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики продолжают тренировки десантников с использованием авиации в Донбассе, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:50
2022-02-10T11:50
в мире
луганская народная республика
киев
новоайдар
вооруженные силы украины
ми-8
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Украинские силовики продолжают тренировки десантников с использованием авиации в Донбассе, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.Ранее в ЛНР заявляли, что Киев планирует использовать авиацию в случае наступления в Донбассе."ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе с использованием авиации", - заявил Микужис.По его словам, с военнослужащими 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоайдар в Донбассе продолжаются тренировки по десантированию с привлечением вертолетов Ми-8.
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луганская народная республика
киев
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в мире, луганская народная республика, киев, новоайдар, вооруженные силы украины, ми-8, ситуация в днр и лнр
11:50 10.02.2022
 
ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила о продолжении ВСУ тренировок десантников в Донбассе

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Украинские силовики продолжают тренировки десантников с использованием авиации в Донбассе, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
Ранее в ЛНР заявляли, что Киев планирует использовать авиацию в случае наступления в Донбассе.
"ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе с использованием авиации", - заявил Микужис.
По его словам, с военнослужащими 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоайдар в Донбассе продолжаются тренировки по десантированию с привлечением вертолетов Ми-8.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
11:27
В ЛНР рассказали о работе в Донбассе иностранных журналистов
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаКиевНовоайдарВооруженные силы УкраиныМи-8Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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