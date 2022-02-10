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ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе, заявили в ЛНР
ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2022
ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики продолжают тренировки десантников с использованием авиации в Донбассе, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:50
2022-02-10T11:50
2022-02-10T11:50
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луганская народная республика
киев
новоайдар
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ми-8
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Украинские силовики продолжают тренировки десантников с использованием авиации в Донбассе, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.Ранее в ЛНР заявляли, что Киев планирует использовать авиацию в случае наступления в Донбассе."ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе с использованием авиации", - заявил Микужис.По его словам, с военнослужащими 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоайдар в Донбассе продолжаются тренировки по десантированию с привлечением вертолетов Ми-8.
https://ria.ru/20220210/donbass-1772029004.html
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в мире, луганская народная республика, киев, новоайдар, вооруженные силы украины, ми-8, ситуация в днр и лнр
ВСУ продолжают тренировки десантников в Донбассе, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила о продолжении ВСУ тренировок десантников в Донбассе